أمهات مصر: سهولة امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظات وشكاوى من العربي بالدقهلية

رصدت وتابعت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2024-2025، بجميع محافظات الجمهورية.

امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول

وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إن الامتحانات في اليوم الأول جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ما عدا بعض النقاط التي جاء صعبة في بعض المحافظات، حيث ذكر أولياء أمور طلاب محافظة القاهرة أن امتحان مادة اللغة الإنجليزية جاء في مستوي الطالب المتوسط ولم يتم رصد أي شكاوى خاصة به.

وأضافت عبير أن امتحان مادة اللغة العربية بمحافظة الجيزة جاء سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط، ولم يتلق الاتحاد والائتلاف شكاوي خاصة بمضمون الاتحاد، ما عدا شكاوى من قبل أولياء أمور يشكون من تأخر وصول الأوراق الامتحانية، مشيدة بقرار محافظ الجيزة بزيادة الوقت المخصص لامتحان اللغة العربية بإحدي المدارس، وتحويل الأمر للتحقيق ومحاسبة المقصرين.

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية

وتابعت: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد جاء سهلا ومتوسط ولم يتم رصد شكاوى حول الامتحان، بينما اشتكي طلاب وأولياء أمور بمحافظة الدقهلية من صعوبة امتحان اللغة العربية، واصفين الامتحان بالصعب ويحتاج للتفكير، فيما جاء امتحان اللغة العربية في محافظة القليوبية في مستوي الطالب المتوسط.

وأشادت مؤسس اتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، بجعل امتحانات الشهادة الإعدادية على ٤ نماذج بأسئلة غير مرتبة، لافتا إلى أن هذا الأمر جيد، وحتى لا يشكو أولياء الأمور من سهولة نماذج وصعوبة أخرى.

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