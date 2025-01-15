وزير التعليم: تنسيق البكالوريا المصرية بالدرجات الأعلى للطالب

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تنسيق البكالوريا المصرية سيكون بالدرجات الأعلى للطالب فى الفرص الامتحانية المختلفة وسيكون التصحيح إلكترونيا.

وأوضح عبداللطيف أن صلاحية شهادة البكالوريا المصرية للطالب ستكون صالحة لمدة 4 سنوات بعد تخرجه.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: “أي قرار في مصلحة الطلاب سأعتمده، ولا نتخذ أي قرارات فردية بوزارة التربية والتعليم، بل بعد مطالعة الخبرات السابقة والأنظمة التعليمية الدولية”.

وأشار إلى أن هناك خطة لزيادة عدد أيام الدراسة لـ 180 يومًا.

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