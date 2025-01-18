السبت 18 يناير 2025
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رياضة

القنوات المفتوحة لمباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي

 يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني مارسيل كولر، نظيره فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي مساء اليوم السبت على ملعب “ستاد القاهرة الدولي”، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال إفريقيا  

 ويلتقي النادي الأهلي  فريق أورلاندو الجنوب إفريقي في السادسة مساء اليوم السبت  الموافق 18 من شهر يناير الجاري في الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال إفريقيا  

 وتبث مباراة الأهلي وأورلاندو عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.  

تردد بث قناة beIN SPORTS 2 HD المشفرة على نايل سات

ويأتي تردد بث قناة بين سبورت على النايل سات مباشرة كما يلي:

التردد: 10810.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
القمر الصناعي نايل سات.
معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

كما يمكنكم مشاهدة المباراة مجانًا عبر البث الأرضي لقناة تايم سبورتس.

 

تردد قناة أون تايم الأرضي 

التردد الرقمي الأرضي: UHF32.

التردد التماثلي الأرضي: UHF9.

وضمن الأهلي تأهله رسميا إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز مؤخرا على ستاد أبيدجان الإيفواري، وفوز أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي على شباب بلوزداد الجزائري. 

 

ترتيب الأهلي وأورلاندو 

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 نقاط، فيما يتصدر أورلاندو الترتيب برصيد 11 نقطة. 

ويأتي ترتيب مجموعة الأهلى بالكامل فى دورى أبطال أفريقيا.. كالتالي:

1- أورلاندو (جنوب أفريقيا) – 11 نقطة.

2- الأهلى (مصر) – 10 نقاط.

3- شباب بلوزداد (الجزائر) – 6 نقاط.

4- ستاد أبيدجان (كوت ديفوار) – نقطة واحدة.

 

قائمة الأهلي أمام أورلاندو 

 محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ‏ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين ‏الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومحمد ‏هاني وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.‏

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