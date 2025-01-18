المشدد 7 سنوات لعاطل متهم بالاتجار في الهيروين المخدر بالموسكي

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات، وغرامة 100 الف جنيه بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بمنطقة الموسكي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم اعترف بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار الغير مشروع.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم



وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم وتبين انه عاطل له معلومات جنائية وضبط بحوزته 98 تذكره هيروين، وكيس اسود به جوهر الحشيش المخدر ومقص وميزان حساس.

وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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