السبت 18 يناير 2025
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رياضة

مواعيد مباريات الجولة الـ 18 في دوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، تنطلق غدا الأحد، مباريات الجولة الـ 18، بمسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى “ دوري المحترفين ” بمشاركة 20 فريقا في تمام الثانية والنصف عصرًا.

وانتزع وادي دجلة صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 35 نقطة، بفارق نقطة عن وي والمقاولون العرب صاحبي المركز الثاني والثالث.

 

مواعيد مباريات الجولة الـ 18 في دوري المحترفين

الداخلية ضد وي

بروكسي ضد سبورتنج

وادي دجلة ضد راية

كهرباء الإسماعيلية ضد المقاولون العرب

السكة الحديد ضد منتخب السويس

طنطا ضد المنصورة

لافيينا ضد أسوان

أبوقير للأسمدة ضد ديروط

القناة ضد بترول أسيوط

الترسانة ضد بلدية المحلة

 

وأسدل الستار على مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دورى المحترفين” في موسمه الثاني،  بمشاركة 20 فريقًا. 

  

نتائج مباريات الجولة 17 من دوري المحترفين 

سبورتنج 0-0 الداخلية  

بلدية المحلة 2-2 كهرباء الإسماعيلية  

المنصورة 0-2 وادي دجلة

منتخب السويس 1-4 أبو قير للأسمدة  

 

راية 1-1 بروكسي

وي 2-1 القناة  

بترول أسيوط 3-3 الترسانة  

ديروط 1-1 لافيينا  

أسوان 1-0 طنطا

المقاولون العرب 1- 3 السكة الحديد مودرن

 

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

 

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

 

 

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دوري المحترفين دوري القسم الثاني وادي دجلة جدول ترتيب دوري المحترفين المقاولون العرب

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