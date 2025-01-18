السبت 18 يناير 2025
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طلاب الشهادة الإعدادية بالغربية يؤكدون سهولة امتحان اللغة العربية

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية بالغربية

أكد طلاب الشهادة الإعدادية بمجمع مدارس مدينة السنطة فى محافظة الغربية سهولة امتحان اللغة العربية وأنه كان فى مستوى الطالب المتوسط وأن اللجان كانت منضبطة.

وكيل تعليم الغربية يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية

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مادة اللغة العربية

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية بـ الغربية، الامتحان فى مادة اللغة العربية خلال أول أيام الامتحانات للشهادة الإعدادية.

 

لجان امتحانات الشهادة الإعدادية أسقبلت  98 ألف طالب وطالبة

ومن جانبه صرح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ الغربية، أن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2025 أسقبلت اليوم 98 ألف طالب وطالبة، حيث تم تخصيص 418 لجنة للشهادة الإعدادية العامة لاستقبال 93,240 طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى 35 لجنة للشهادة الإعدادية المهنية التي ستستقبل 4,586 طالبًا وطالبة.

 

رؤساء اللجان

وأكد "وكيل تعليم الغربية" أهمية الالتزام التام بالضوابط والتعليمات المنظمة للامتحانات، مشددًا على أن المسؤولية تقع بالكامل على عاتق رؤساء اللجان لضمان سير الامتحانات بشكل صحيح، بدءًا من استلام أوراق الامتحان وحتى انتهاء اليوم كما وجه بضرورة استلام رؤساء اللجان لمقار اللجان قبل يومين من بدء الامتحانات، للتأكد من جاهزية كافة التجهيزات والموارد.

 

منع استخدام الهواتف المحمولة 

وشدد وكيل الوزارة على منع استخدام الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، كما أكد على غلق أبواب اللجان عند بدء الامتحانات ومنع دخول أو خروج أي شخص خلالها. وأشار إلى ضرورة تشكيل لجنة كنترول داخل كل لجنة رئيسية لتسليم واستلام أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة.

وأوضح "حسن" أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان سير الامتحانات بانتظام وتوفير بيئة آمنة للطلاب، مما يضمن تكافؤ الفرص بينهم في ظل ظروف مناسبة لأداء الامتحانات.

وفي ختام تصريحه، تمنى وكيل الوزارة التوفيق لجميع الطلاب في امتحاناتهم، مؤكدًا على حرص المديرية في توفير كل سبل الدعم والراحة لضمان نجاح العملية الامتحانية وتفوق الطلاب.
 

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