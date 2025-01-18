مدير تعليم الإسكندرية يكشف حقيقة تداول امتحان العربي للشهادة الإعدادية

نفى الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ما تم تداوله من تسريب امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية، والتي تداولتها صفحات الغش الإلكتروني وزعمت أنه امتحان الإسكندرية.

وأكد أبوزيد، أن الصورة التي انتشرت هو امتحان قديم يرجع تاريخه لعام ٢٠٢١، وليس إمتحان اليوم كما يزعم البعض، وذلك الهدف منه إثارة البلبلة، وهي محاولة فاشلة منهم تؤكد إفلاسهم.

امتحانات الشهادة الاعدادية

امتحان اللغة العربية للشهادة الاعدادية



وأوضح مدير تعليم الإسكندرية، أن هناك علامات مائية على ورقة الأسئلة تمنع تداول الامتحان، مشيرا إلى أنه يمكننا معرفة مصدر الورقة أن حدث أي تسريب، كما أن هناك كاميرات مراقبة باللجان وتفتيش بالعصا الإلكترونية ومتابعة مستمرة لأماكن توزيع الاسئلة.

امتحان اللغة العربية

امتحانات الشهادة الاعدادية

وأكد مدير المديرية فى تصريح خاص لـ "فيتو” أن ما يتم تداوله ليس له أساس من الصحة، أن غرفة عمليات المديرية تتابع بدقة الضوابط والالتزام بتسليم أوراق الإجابة للطلاب وفتح أبواب اللجان أمام الطلاب والطالبات ولم نتلقَ شكاوى منذ فتح اللجان فى الموعد المحدد لها فى تمام الساعة التاسعة صباحا.





امتحانات الشهادة الاعدادية

وكانت بعض جروبات التواصل الاجتماعى نشرت عبر تطبيق تيليجرام صورة من أسئلة امتحان مادة اللغة العربية لطلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، فيما تعمل مديرية التربية والتعليم على التأكد من صحة الأسئلة المتداولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وشددت المديريات التعليمية على ضبط لجان امتحانات الشهادة الإعدادية ومحاسبة أى طالب يرتكب أى أفعال من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات.

كما أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، أنّ مديرية التربية والتعليم أنهت استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024 / 2025، لافتًا إلى أن الامتحانات ستبدأ يوم السبت الموافق 18 من يناير 2025 وتنتهي في الخميس الموافق 23 من يناير الجاري.

وأضاف محافظ الإسكندرية أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ ( 117274) طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام ( 305 ) لجان امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، منها 6 لجان للمهني و5 لجان للصم وضعاف السمع ولجنتان للمكفوفين، ويشارك في الامتحانات 20740 ما بين رؤساء لجان ومراقبين أوائل ومراقبين وملاحظين وأمن ومعاونين وعمال.



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