الجمعة 17 يناير 2025
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محافظات

مصرع شاب وإصابة آخر بحادث تصادم في الغربية

حادث تصادم سيارة
حادث تصادم سيارة وفيسبا في الغربية

 شهد طريق الدائري بمدينة المحلة الكبرى بـ محافظة الغربية، حادثًا مروعًا أسفر عن مصرع شاب وإصابة آخر، حيث وقع الحادث أمام نفق الجابرية بالقرب من المقابر الجديدة.

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بلاغ للأجهزة الأمنية

 تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ عن حادث نتيجة تصادم سيارة مقطورة مع دراجة نارية "فيسبا" كان يقودها الشاب المتوفى، مما أسفر عن مصرع السائق في الحال نتيجة لإصابته البالغة، فيما أصيب مرافقه بإصابات متوسطة.

الواقعة
الواقعة

انتقال القوات الأمنية لمكان الواقعة

 على الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصاب إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج اللازم، بينما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفتح تحقيق في الحادث لمعرفة أسباب التصادم.

وأكدت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية أنها ستواصل التحقيقات للوصول إلى تفاصيل دقيقة بشأن الحادث.
 

بينهم طالبان، إصابة 3 أشخاص في تصادم موتوسيكل وملاكي بالغربية

 أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد بينهم طالبين، إثر تصادم موتوسيكل بسيارة ملاكي بطريق الدلجمون – كفر الزيات بالغربية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

 

وكانت فرق الدفاع المدني بـ محافظة الغربية قد تلقت بلاغًا باندلاع الحريق في الشقة الواقعة بالطابق الثاني في مبنى سكني مكون من عدة طوابق.

 

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى الموقع حيث تمكنت فرق الإنقاذ بـ محافظة الغربية من السيطرة على النيران بعد ساعات من العمل الشاق، في وقت كانت فيه الأضرار قد طالت أجزاء كبيرة من الشقة.

وكشف شهود العيان أن سبب الحريق كان انفجار أنبوبة الغاز داخل المطبخ، ما أسفر عن اشتعال النيران بشكل سريع، مما أدى إلى إصابة أفراد الأسرة. 

وتؤكد المصادر الطبية بصحة الغربية أن حالتهم مستقرة رغم إصابتهم بجروح وحروق متفاوتة.

وقد بدأت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في الواقعة، وجرى تحرير محضر بالحادث لمتابعة سير التحقيقات.

 

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