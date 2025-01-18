السبت 18 يناير 2025
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سياسة

الكنيسة الأرثوذكسية تستعد للاحتفال بعيد الغطاس

البابا تواضروس
البابا تواضروس

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال بعيد الغطاس، غدا الأحد، والذي يأتي بعد عيد الميلاد المجيد، وتشهد جميع الكنائس صلوات القداس والذي يسمى بقداس برامون الغطاس.

 

ويحتفل الأقباط بـعيد الغطاس المجيد في يناير من كل عام، وهو عيد معمودية الرب يسوع المسيح بيد يوحنا المعمدان.

 

ويصلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم السبت صلاة قداس عيد الغطاس 2025، في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

 

وكان البابا تواضروس اعتاد خلال السنوات الماضية ترأس قداس عيد الغطاس لكل عام، في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، بحضور عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من بينهم الأنبا بافلي أسقف كنائس المنتزه، والأنبا إيلاريون أسقف غرب الإسكندرية، وكهنة وشمامسة الكنيسة، لكن ظروفه الصحية تحول دون ذلك.

معمودية المسيح 

وعيد الغطاس المجيد تحتفل به الكنيسة سنويًّا وهو تذكار لمعمودية السيد المسيح في نهر الأردن على يد القديس يوحنا المعمدان، ويسمى أيضا بعيد الظهور الإلهي، فإن الأبن الكلمة ظهر في الأردن متجسدًا وتعمد في الماء، والروح القدس ظهر بهيئة حمامة واستقر عليه، وصوت الأب نادى من السماء "هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت" كما جاء في إنجيل متى الإصحاح الثالث.

كما يسمى العيد أيضا بالغطاس لأن السيد المسيح قبل فيه العماد بالتغطيس على يد القديس يوحنا المعمدان، اتخذت الكنيسة الاحتفال به من الرسل أنفسهم بدليل ما جاء في أوامرهم وهو بنصه (فليكن عندكم جليلًا عيد الظهور الذي هو عيد الغطاس لأن الرب بدأ يظهر فيه لاهوته في المعمودية في الأردن من يوحنا واعملوه في يوم 6 (من الشهر العاشر العبرانيين 11 من الشهر الخامس (طوبة) للمصريين.

ويقام قبل بدء صلوات قداس عيد الغطاس، صلاة اللقان او قداس اللقان، وبعد الانتهاء من رفع بخور عشية لا يخرجون من الكنيسة بل يبدءون بعمل تمجيد أمام أيقونة القديس يوحنا المعمدان بينما يعد اللقان في الخورس الثالث من الكنيسة فيوضع الماء في طبق كبير على منضدة وعن يمينه ويساره شمعتان كالمذبح)، وبعد انتهاء التمجيد يسير الكهنة مع الشمامسة والمرتلين والشموع موقدة إلى حيث اللقان مرتلين بدء صلاة نصف الليل (قوموا يا بنى النور).

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