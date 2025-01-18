لاهوت اكسبلورنيشنز تحتفل بتخريج الدفعة الثامنة من ماجستير الإدارة المسيحية

احتفلت كلية لاهوت اكسبلورنيشنز للدراسات الكتابية والعلوم اللاهوتية، التابعة لـ الطائفة الإنجيلية في مصر، بتخريج الدفعة الثامنة من دارسي ماجستير الإدارة المسيحية (Christian MBA)، أقيم الحفل على مسرح سان جورج بمصر الجديدة، وسط حضور رفيع المستوى شمل قيادات دينية وشخصيات عامة، وعددًا من الوزراء السابقين وأساتذة الجامعات.

حضور مميز وكلمات مؤثرة

شهد الحفل حضور القس كمال لطفي، رئيس مجلس إدارة الكلية، والدكتور نادر ميشيل، مدير الكلية في مصر والشرق الأوسط وأوروبا، بالإضافة إلى الدكتور القس جون سامي، رئيس مجلس الأمناء. كما شارك في الحفل وزيرة الهجرة السابقة الدكتورة نبيلة مكرم، وكابتن طاهر أبو زيد وزير الشباب والرياضة الأسبق، والكاتبة فاطمة ناعوت، إلى جانب الشيخ رضا البطل، عضو المجلس الإنجيلي العام.

في كلمته، أشار الدكتور نادر ميشيل إلى أهمية الانتقال من الخبرة المكتسبة إلى الإدارة العلمية، مشددًا على ضرورة تطوير المؤسسات الدينية لمواكبة التغيرات المتسارعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأوضح أن الدمج بين الكاريزما الشخصية وعلم الإدارة يعد ضرورة لتحقيق توازن ناجح داخل المؤسسات الدينية.

رسائل تحفيزية للخريجين

من جانبه، تحدث الدكتور فيليب فرج عن أهمية استثمار المعرفة المكتسبة خلال رحلة الدراسة، مستشهدًا بمثل الوزنات من إنجيل متى، حيث أوضح أن الله يمنح الإنسان مواهب وإمكانيات بحسب طاقته، وينتظر منه أن يعمل على تنميتها واستثمارها. كما هنأ الدكتور فرج الخريجين، داعيًا إياهم لمواصلة البحث والتطوير لخدمة المجتمع وتحقيق التأثير الإيجابي في مختلف المجالات.

الانتشار الدولي للكلية

تعد أكاديمية اكسبلورنيشنز للعلوم الإدارية إحدى أبرز المؤسسات التعليمية التابعة للكلية، حيث تمنح درجة ماجستير الإدارة المسيحية *(Christian MBA).

وأعلن الدكتور نادر ميشيل عن انطلاق الدفعة الثالثة عشرة من البرنامج بمقر الكلية في مصر الجديدة، مع الاستعداد لبدء الدفعة الرابعة عشرة يوم 15 فبراير بنظام الدراسة عن بُعد (Online).

بدوره، أشار رضا عزت، المتحدث الإعلامي للكلية، إلى أن الكلية تمتلك 17 فرعًا داخل مصر و8 فروع في أوروبا والدول العربية، وتعمل في أكثر من 50 دولة حول العالم. تأسست الكلية عام 1989 بالولايات المتحدة الأمريكية وبدأت عملها في مصر منذ عام 2009، معتمدة رسميًا من رئاسة الطائفة الإنجيلية.

شعار الكلية.. "ندرب قادة للتأثير في بلادهم"

يظل الهدف الرئيسي لكلية لاهوت اكسبلورنيشنز هو إعداد قادة متميزين قادرين على تحقيق تغيير إيجابي داخل مجتمعاتهم، استنادًا إلى المعرفة العلمية والإدارية المتطورة.

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