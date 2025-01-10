الجمعة 10 يناير 2025
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سياسة

لاهوت اكسبلورنيشنز تحتفل بتخريج الدفعة الثامنة من ماجستير الإدارة المسيحية

لاهوت اكسبلورنيشنز
لاهوت اكسبلورنيشنز

أعلنت كلية لاهوت اكسبلورنيشنز للدراسات الكتابية والعلوم اللاهوتية عن تنظيم حفل تخريج الدفعة الثامنة من الدارسين ببرنامج ماجستير الإدارة المسيحية Christian MBA، وذلك يوم الجمعة الموافق 17 يناير المقبل. يُقام الحفل في تمام الساعة السادسة مساءً على مسرح سان جورج بمصر الجديدة، بحضور نخبة من الشخصيات العامة وأساتذة الجامعات والنواب والإعلاميين.

 

صرح الدكتور فيليب فرج، مؤسس أكاديمية اكسبلورنيشنز للعلوم الإدارية، بأن الحفل سيشهد مشاركة كل من الدكتور نادر ميشيل، مدير الكلية بمصر والشرق الأوسط وأوروبا، والدكتور القس جون سامي، رئيس مجلس الأمناء، والمهندس أمير سامي، المنسق الأكاديمي للكلية. 

وأوضح فرج أن الأكاديمية تمنح درجة الماجستير في الإدارة المسيحية، مشيرًا إلى بدء فعاليات الدفعة 13 من البرنامج بمقر الأكاديمية بمصر الجديدة، على أن تنطلق الدفعة 14 بنظام التعليم عن بُعد "أونلاين" في 15 فبراير المقبل.

فروع لاهوت اكسبلورنيشنز

تُعد كلية لاهوت اكسبلورنيشنز مؤسسة تعليمية عالمية، تمتد فروعها إلى نحو 50 دولة حول العالم. تأسست عام 1989 في الولايات المتحدة الأمريكية وتعمل في مصر منذ عام 2009 بالشراكة مع مجمع المثال المسيحي. وتضم الكلية 17 فرعًا داخل مصر موزعين على عشر محافظات، بالإضافة إلى ثمانية فروع أخرى في الوطن العربي وأوروبا للناطقين بالعربية، منها هولندا، السويد، ألمانيا، العراق، وتركيا.

الكلية معتمدة من رئاسة الطائفة الإنجيلية في مصر بموجب قرار المجلس الإنجيلي العام رقم 1932 بتاريخ 21 نوفمبر 2017. ويُشرف على إدارتها عالميًا مؤسسها الدكتور راسل ستيوارت آدامز، تحت شعار: "ندرب قادة للتأثير في بلادهم".

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