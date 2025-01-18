السبت 18 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ القاهرة يتفقد بعض لجان امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعدادية، فيتو
ads

 تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ بمدرستي الجمعية الخيرية الإعدادية بنين، والبهية البرهانية الإعدادية بنات بإدارة السيدة زينب التعليمية للاطمئنان على سير الامتحانات.

امتحانات الشهادة الاعدادية
امتحانات الشهادة الاعدادية

انتظام 18016 طالبا في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالأقصر

20 صورة ترصد انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية في الدقهلية

امتحانات الشهادة الإعدادية

 ويؤدى ٢١١٣٤٢ طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع والدولية ) فى ٧٢٢ لجنة، من بينهم  ٢٠٨٨٥٣طالبا وطالبة بالإعدادية العامة ( ١٠٦٠٣٧طالبا، و١٠٢٨١٦طالبة)، ٨٦٢ طالبًا وطالبة بالإعدادية المهنية، و٩٩طالبًا وطالبة بالإعدادية الرياضية، و٦٧طالبًا وطالبة ضعاف السمع، و٥٣ طالبًا وطالبة مكفوفين، كما تضم لجنة مستشفي ٥٧٣٥٧ ( ١٤) طالبًا وطالبة.

امتحانات الشهادة الاعدادية
امتحانات الشهادة الاعدادية

 

 رافق محافظ القاهرة فى جولته م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية،  وسماح محمد إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم، وعدد من قيادات المحافظة.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وأشار محافظ القاهرة خلال الجولة إلى أن الامتحان بدأ بجميع لجان القاهرة بدون اي معوقات أو شكاوى حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان مادتى اللغة الإنجليزية، والهندسة مضيفًا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يوميًا قبل بدء الامتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة.

امتحانات الشهادة الاعدادية
امتحانات الشهادة الاعدادية

والتقى محافظ القاهرة بعدد من أولياء الأمور حيث طمأنهم بأن الدولة تتخذ كافة الإجراءات لتوفير الجو الملائم للطلبة لأدائهم الامتحانات بيسر وسهولة.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالاهتمام بنظافة محيط المدارس التى تجرى بها الامتحانات ورفع جميع الإشغالات من حولها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 امتحانات الصف الثالث الاعدادي امتحانات ثالثة اعدادي الشهادة الاعدادية امتحانات الشهاده الاعداديه إمتحانات الفصل الدراسي الاول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

مواد متعلقة

بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة

اليوم، انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة
ads

الأكثر قراءة

مدير تعليم الإسكندرية يكشف حقيقة تداول امتحان العربي للشهادة الإعدادية

جروبات الغش تنشر ورقة أسئلة امتحان اللغة العربية بالجيزة

تداول أسئلة وأجوبة امتحان العربي للشهادة الإعدادية على جروبات الواتس بأسيوط

أولياء أمور يشتكون من غش جماعي بالشهادة الإعدادية في الشرقية، والتعليم ترد

قبل الافتتاح الرسمي، تعرف على أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية

انخفاض أسعار الفراخ اليوم السبت 18 يناير 2025

تسريبات عن اسم وضيوف برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2025

منوعات

المزيد

استطلاع: 40% من الألمان غير راضين عن أداء الديمقراطية في بلادهم

طوله 10 أمتار ويحمل اسم مصر القديم، اكتشاف أشرس ديناصور على وجه الأرض بالواحات البحرية

تهديد لإدارة بايدن، بيان عاجل من تيك توك قبل ساعات من وقف التطبيق في أمريكا

شاهد، عشرات الطائرات تغير مسارها لتفادي "انتكاسة ماسك" فوق خليج المكسيك

المزيد

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر الأرز في السوق اليوم السبت؟

تعرف على أسعار الألومنيوم في السوق اليوم السبت

تعرف على أسعار الزيت اليوم السبت في الأسواق

لغز في الأمطار، بيان صادم من الأرصاد بشأن طقس اليوم حتى الأحد المقبل

المزيد

انفوجراف

حقق الدرجة الكاملة.. أرقام محمد صلاح ضد برينتفورد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علو شأن القرآن، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 بسورة الحشر

تفسير حلم الخصام في المنام وعلاقته بالمرور بمشاكل قريبًا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 18 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية