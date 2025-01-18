السبت 18 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط عامل دليفري أنهى حياة والد زوجته في المنصورة

ضبط عامل دليفري أنهى
ضبط عامل دليفري أنهى حياة والد زوجته

 نجح رجال مباحث قسم أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، في ضبط عامل دليفري أنهى حياة مسن والد زوجته على إثر خلافات زوجية بين المتهم وزوجته.  

وكان عامل دليفري أقدم على إنهاء حياة والد زوجته، وذلك بسبب خلافات عائلية بينهما في منطقة الجلاء بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.

وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من أهالي شارع الجلاء بمقتل مسن على يد عامل دليفري.

 

مصرع مسن على يد زوج ابنته في المنصورة 

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع شخص يدعى “م.ا، ا”في العقد الخامس من عمره يقيم بشارع الترعة على يد زوج ابنته ويدعى “ ك. ا” حيث طعنه عدة طعنات متفرقة، وتبين وجود خلافات عائلية بينهما.

 

ضبط المتهم ونقل الجثمان للمشرحة 

 وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية الطب الشرعي انتداب الطب الشرعي تشريح الجثمان بسبب خلافات المباحث الجنائية قسم أول المنصورة قسم شرطة أول المنصورة مدير أمن الدقهلية مدير المباحث الجنائية محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

15 معلومة ترصد ساعات الحسم لبدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة غدا

انتظام 18016 طالبا في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالأقصر

ضبط كيان تعليمى غير مرخص للنصب على المواطنين فى الجيزة

جروس يتحدث اليوم عن مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري
ads

الأكثر قراءة

مدير تعليم الإسكندرية يكشف حقيقة تداول امتحان العربي للشهادة الإعدادية

جروبات الغش تنشر ورقة أسئلة امتحان اللغة العربية بالجيزة

تداول أسئلة وأجوبة امتحان العربي للشهادة الإعدادية على جروبات الواتس بأسيوط

أولياء أمور يشتكون من غش جماعي بالشهادة الإعدادية في الشرقية، والتعليم ترد

قبل الافتتاح الرسمي، تعرف على أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية

انخفاض أسعار الفراخ اليوم السبت 18 يناير 2025

تسريبات عن اسم وضيوف برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2025

منوعات

المزيد

استطلاع: 40% من الألمان غير راضين عن أداء الديمقراطية في بلادهم

طوله 10 أمتار ويحمل اسم مصر القديم، اكتشاف أشرس ديناصور على وجه الأرض بالواحات البحرية

تهديد لإدارة بايدن، بيان عاجل من تيك توك قبل ساعات من وقف التطبيق في أمريكا

شاهد، عشرات الطائرات تغير مسارها لتفادي "انتكاسة ماسك" فوق خليج المكسيك

المزيد

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر الأرز في السوق اليوم السبت؟

تعرف على أسعار الألومنيوم في السوق اليوم السبت

تعرف على أسعار الزيت اليوم السبت في الأسواق

لغز في الأمطار، بيان صادم من الأرصاد بشأن طقس اليوم حتى الأحد المقبل

المزيد

انفوجراف

حقق الدرجة الكاملة.. أرقام محمد صلاح ضد برينتفورد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علو شأن القرآن، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 بسورة الحشر

تفسير حلم الخصام في المنام وعلاقته بالمرور بمشاكل قريبًا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 18 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية