ضبط عامل دليفري أنهى حياة والد زوجته في المنصورة

نجح رجال مباحث قسم أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، في ضبط عامل دليفري أنهى حياة مسن والد زوجته على إثر خلافات زوجية بين المتهم وزوجته.

وكان عامل دليفري أقدم على إنهاء حياة والد زوجته، وذلك بسبب خلافات عائلية بينهما في منطقة الجلاء بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.

وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من أهالي شارع الجلاء بمقتل مسن على يد عامل دليفري.

مصرع مسن على يد زوج ابنته في المنصورة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع شخص يدعى “م.ا، ا”في العقد الخامس من عمره يقيم بشارع الترعة على يد زوج ابنته ويدعى “ ك. ا” حيث طعنه عدة طعنات متفرقة، وتبين وجود خلافات عائلية بينهما.

ضبط المتهم ونقل الجثمان للمشرحة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان.

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