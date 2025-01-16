استجابة لـ فيتو، مياه الأقصر تعلن عودة العمل بمحطة إسنا بعد تفتت بقعة الزيت

في استجابة سريعة لما نشرته بوابة «فيتو» عن ظهور بقعة زيت بنهر النيل في إسنا بالأقصر، صدر بيان رسمي من قبل شركة مياه الشرب بمحافظة الأقصر يوضح التعامل مع البقعة والإجراءات المتخذة في الواقعة، بعد ما تفاجئ الأهالي ببقعة زيت كبيرة تطفو فوق سطح مياه نهر النيل بكورنيش إسنا.

تفاصيل ظهور بقعة زيت بنهر النيل في إسنا جنوب الأقصر

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، عودة عمل محطة مياه إسنا الكبرى لطبيعتها بعد تفتت بقعة الزيت بمياه النيل، حيث كانت قد اتخذت الشركة عددا من الإجراءات فور ظهور بقعة زيت فى نطاق مأخذ محطة مياه إسنا الكبرى ومنها تشغيل المحطة على الخزانات الأرضية إلى حين إنتهاء المشكلة، وضمان لوصول المياه للمواطنين دون إنقطاع.

ظهور بقعة زيت بنهر النيل في إسنا بالأقصر (صور)

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر أنه تم أخذ عينات من مياه النيل والتأكد من سلامتها وخلوها من آثار الزيت، وعودة تشغل المحطة وطلمبات سحب المياه للعمل بشكلها الطبيعي.

وكان مركز ومدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر قد شهد صباح اليوم الخميس ظهور بقعة زيت بنهر النيل على مقربة من محطة المياه الرئيسية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية بالأمر، فيما كثفت مباحث مركز شرطة إسنا والمسطحات المسطحات المائية جهودها لكشف ملابسات الواقعة ومصدر تسرب الزيت، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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