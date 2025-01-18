وكيل التعليم بالغربية: لجان امتحانات الشهادة الإعدادية تستقبل 98 ألف طالب اليوم

أعلن ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالغربية لعام 2025 استقبلت اليوم 98 ألف طالب وطالبة، حيث تم تخصيص 418 لجنة للشهادة الإعدادية العامة لاستقبال 93,240 طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى 35 لجنة للشهادة الإعدادية المهنية التي ستستقبل 4,586 طالبًا وطالبة.

وأكد "وكيل تعليم الغربية" أهمية الالتزام التام بالضوابط والتعليمات المنظمة للامتحانات، مشددًا على أن المسؤولية تقع بالكامل على عاتق رؤساء اللجان لضمان سير الامتحانات بشكل صحيح، بدءًا من استلام أوراق الامتحان وحتى انتهاء اليوم. كما وجه بضرورة استلام رؤساء اللجان لمقار اللجان قبل يومين من بدء الامتحانات، للتأكد من جاهزية كافة التجهيزات والموارد.

وشدد وكيل تعليم الغربية على منع استخدام الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، كما أكد على غلق أبواب اللجان عند بدء الامتحانات ومنع دخول أو خروج أي شخص خلالها. وأشار إلى ضرورة تشكيل لجنة كنترول داخل كل لجنة رئيسية لتسليم واستلام أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة.

وأوضح "وكيل تعليم الغربية" أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان سير الامتحانات بانتظام وتوفير بيئة آمنة للطلاب، مما يضمن تكافؤ الفرص بينهم في ظل ظروف مناسبة لأداء الامتحانات.

وتمنى وكيل الوزارة التوفيق لجميع الطلاب في امتحاناتهم، مؤكدًا حرص المديرية على توفير كل سبل الدعم والراحة لضمان نجاح العملية الامتحانية وتفوق الطلاب.

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