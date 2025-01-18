السبت 18 يناير 2025
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اليوم، انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

امتحانات الفصل الدراسى
امتحانات الفصل الدراسى الاول، فيتو
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تنطلق اليوم السبت امتحانات الشهادة  الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية المقبل  وتستمر حتى الخميس ٢٣ يناير.

ويؤدي طلاب الشهادة الاعدادية اليوم في أولى أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول الامتحان في مادة اللغة الأجنبية ومادة الهندسة.

 

86 ألف طالب بالمنوفية يؤدون أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بمادتي الجبر والإنجليزي

اليوم، الجيزة تستقبل 212 ألف طالب لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية

 

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

وجاء جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ للشهادة الاعدادية كالآتي

يوم السبت: مادة اللغة الأجنبية ومادة الهندسة

يوم الاثنين: مادة اللغة العربية والخط والاملاء ومادة التربية الدينية

يوم الثلاثاء: مادة الجبر والإحصاء ومادة التربية الفنية

يوم الأربعاء: مادة العلوم ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

يوم الخميس: مادة الدراسات الاجتماعية


امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وشدد  الدكتور إبراهيم صابر،محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر  .


وأشارت سماح محمد إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة كافة المواد لطلاب الشهادة الاعدادية عبر البث المباشر على مدار الأيام الماضية.


أعلنت سماح إبراهيم مديرية التربية والتعليم بالقاهرة , أن جميع اللجان الإمتحانية بالقاهرة استعدت لاستقبال طلاب الشهادة الاعدادية والمقرر أن تنطلق بداية من اليوم السبت الموافق ١٨  يناير ٢٠٢٥

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اتخاذ كافة الإجراءات بشأن امتحانات الشهادة الاعدادية وهى جاهزية اللجان من حيث النظافة والتهوية الجيدة وكفاءة الإضاءة وتوفير الجو الملائم والهادى للطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر.

كما تم اعلان كشوف المناداة وجداول الامتحانات فى أماكن ظاهرة  واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

ووجهت "مدير المديرية" بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لرؤساء اللجان فى تنظيم عملية دخول الطلاب ومنع تزاحم أولياء الأمور أمام مقار اللجان.

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