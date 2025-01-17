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خارج الحدود

وسط أجواء إيجابية، انتهاء اجتماع القاهرة لمناقشة آليات تنفيذ وقف إطلاق النار بغزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

نقلت القاهرة الإخبارية عن مصدر مصري مطلع قوله إن اجتماع القاهرة الذي خصص لمناقشة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة قد انتهى.

اجتماع القاهرة لمناقشة  آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة 

وقال المصدر المصري  إن  الاجتماع شهد أجواء إيجابية وتوافقا بين جميع الأطراف وتم الاتفاق على كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ الاتفاق بما في ذلك تشكيل غرفة عمليات مشتركة في القاهرة لمتابعة تنفيذ الإجراءات.

وأضاف المصدر أن  الغرفة تضم ممثلين عن مصر وفلسطين و قطر والولايات المتحدة وإسرائيل لضمان التنسيق الفعال ومتابعة الالتزام ببنود الاتفاق.

وأكد المصدر المصري  انتهاء اجتماع القاهرة بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وسط أجواء إيجابية.

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غزة اتفاق وقف اطلاق النار القاهرة إسرائيل

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