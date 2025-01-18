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رياضة

بيراميدز المنتشي بالتأهل لربع النهائي يسعى للفوز على دجوليبا بدوري أبطال إفريقيا

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

دوري أبطال إفريقيا، يستضيف فريق  بيراميدز نظيره دجوليبا المالي في التاسعة من مساء اليوم السبت على إستاد الدفاع الجوي، في آخر مباريات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

 

مباراة بيراميدز ودجوليبا

ويسعى بيراميدز إلى تحقيق الفوز بأكبر عدد من الأهداف لاحتلال صدارة المجموعة التي يتقاسمها مع الترجي برصيد 10 نقاط وفارق الأهداف للأخير

وضمن فريق بيراميدز، التأهل بشكل رسمي إلى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا وذلك لأول مرة في تاريخه، حيث يتصدر مجموعته برصيد 10 نقاط بعد مرور 5 جولات.

كما ضمن نادي الترجي التونسي التأهل من مجموعة بيراميدز أيضًا، بشكل رسمي، بعدما حقق الفوز على دجوليبا المالي بهدف، ليصل إلى النقطة العاشرة.

وستحسم مباريات الجولة الأخيرة ترتيب فريقي الترجي وبيراميدز، ومن سيكون في المركز الأول والثاني.

 

قائمة بيراميدز في مواجهة دجوليبا

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة دجوليبا المالي

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا.

خط الهجوم: مروان حمدي - يوسف أوباما - دودو الجباس.

 

حكام مباراة بيراميدز ودجوليبا في دوري أبطال إفريقيا

 ويدير مباراة بيراميدز ودجوليبا طاقم حكام من السودان، بقيادة الحكم محمود علي إسماعيل، ويعاونه محمد عبد الله الحكم المساعد الأول، وعمر حامد المساعد الثاني، وصبري فاضل الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، محمد أحمد سليمان من السودان، ويراقب أداء الحكام بشير حساني من تونس، وإبراهيم بيلاسين المنسق العام من الجزائر، والمنسق الإعلامي محمد السيسي من مصر، وهشام الأمين المنسق الأمني من السودان.

 

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ودجوليبا

وتم الاتفاق الاجتماع الفني الخاص بمباراة بيراميدز ودجوليبا المالي، في إطار مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا على أن يرتدي بيراميدز الزي الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأصفر الكامل.

ويرتدي نادي دجوليبا اللون الأخضر الكامل، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأحمر كاملًا.

 

ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا

1- الترجي التونسي - 10 نقاط.

2- بيراميدز - 10 نقاط.

3- ساجرادا الأنجولي - 5 نقاط.

4- دجوليبا المالي - نقطتين.

وتنطلق مباريات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت وستشهد تحديد المقعدين الأخيرين للدور ربع النهائي وخريطة ترتيب المجموعات النهائي.

مواعيد مباريات الجولة السادسة لبطولة دوري أبطال إفريقيا

السبت 18 يناير 
يانج أفريكانز ضد مولودية الجزائر - 3 عصرًا - ملعب بنجامين مكابا الوطني
مازيمبي ضد الهلال - 3 عصرًا - ملعب تي بي مازيمبي
بلوزداد ضد نادي ستاد أبيدجان - 6 مساءً - ملعب 5 يوليو
الأهلي ضد أورلاندو بايرتس - 6 مساءً - ملعب القاهرة الدولي
بيراميدز ضد نادي دجوليبا -  9 مساءً - ملعب الدفاع الجوي
الترجي ضد ساجرادا - 9 مساءً - الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس

الأحد 19 يناير
صن داونز ضد الجيش الملكي - 6 مساءً - ملعب لوفتوس فيرسفيلد
الرجاء ضد مانيما يونيون - 6 مساءً - ملعب العربي الزاولي

الفرق المتأهلة إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا


1- الهلال السوداني (المجموعة الأولى).

2- الجيش الملكي المغربي (المجموعة الثانية).

3- الأهلي (المجموعة الثالثة).

4- أورلاندو الجنوب إفريقي (المجموعة الثالثة).

5- بيراميدز (المجموعة الرابعة).

6- الترجي التونسي (المجموعة الرابعة)

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