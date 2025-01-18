عمر مرموش: رفضت اللعب لمنتخب كندا، لن أعيش في جلباب صلاح، بكيت من الجوع بالسويد، اضطهدوني في فولفسبورج واتذليت علشان فنجان كابتشينو

أصبح عمر مرموش نجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني والمنتخب الوطني قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتصدر مرموش عناوين المواقع والصحف الأوروبية خلال الساعات الماضية.

الكشف عن قيمة انتقال عمر مرموش لـ مانشستر سيتي

وكشفت تقارير صحفية عن قيمة انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي.

وكتب الصحفي فلوريان بلاتنبيرج أنه تم الكشف بشكل مؤكد عن مبلغ انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي، حيث يقدر المبلغ بـ 75 مليون يورو + 5 ملايين إضافات.



وحل عمر مرموش، ضيفا مع الاعلامية إسعاد يونس، فى برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة dmc وفتح صندوق أسراره في أول ظهور تلفزيوني بشكل مختلف.

عمر مرموش يكشف قصة رفضه اللعب لمنتخب كندا ومعاناته مع نادي فولفسبورج

قال عمر مرموش: "في ألمانيا بالبداية كانوا بيعاملوني إني مش واحد منهم علشان مش كويس أوي في الألماني، لكن لما شافوا إني عايز أتعلم بقوا يحتووني وبقوا يعرفوني الدنيا بتمشي إزاي".

قصة الكابتشينو مع عمر مرموش

وتابع خلال لقائه الخاص مع الفنانة إسعاد يونس بقناة "دي إم سي": "بسبب إني مكنتش بعرف أتكلم ألماني رُحت كافيه وطلبت كابتشينو الست اللي واقفة قالت لي تعال على جنب، وبعد فترة رُحت لها تاني لما تعلمت اللغة الألمانية لقيتها كويسة جدًّا معايا وجابلتي كابتشينو، وبعد فترة السويد رجعت مصر ولما وصلت 18 سنة انضميت لمنتخب مصر تحت 20 سنة، في الوقت ده رُحت على ألمانيا من بوابة فولفسبورج".

كشاف نادي فولفسبورج

وأضاف مرموش: "أحد الكشافين اسمه ليد بارسكي شافني مع منتخب الشباب عملوا ليَّ دعوة للاختبار في نادي فولفسبورج بعد 3 أيام كان عندهم مباراة ودية، لعبت بعدها مباشرة وطلبوا التعاقد معايا".



وتابع: "عندنا في مصر لعيبة ونجوم كتيرة جدا بس التطور والتأسيس مبيبقاش أحسن حاجة، واللي فرق معايا القوة الذهنية في الكرة وبرة الكرة".

رفض تمثيل منتخب كندا

وأوضح: "أنا أحمل جواز سفر كندي لأن أهلي معاهم الجنسية لما كانوا هناك، وبعد 4 سنين من وجودي في كندا منتخب كندا كلموني أبقى معاهم والمدرب كلمني شخصيا، ولما المكالمة جاتلي كنت مستغرب لأني واخد قراري بأن أولويتي لمنتخب مصر، هدفي وتفكيري كله إني عايز أوصل في يوم من الأيام ألعب مع منتخب مصر، وبالفعل بعدها بفترة صغيرة المنتخب كلمني ولعبت للفريق الأول".



وأكد: "رفضت تمثيل منتخب كندا لأن حلمي اللعب بفانلة منتخب مصر".



معاناة عمر مرموش مع نادي فولفسبورج

واستطرد: "لعبت للفريق الرديف لنادي فولفسبورج لمدة عام، والفترة دي وصلت لعامين وكنت بتأقلم على الدنيا ودي أصعب فترة في حياتي، لأني كنت مسافر أحقق حلمي لقيت نفسي بلعب 4 ماتشات في الموسم، مريت بوقت صعب أوي وقتها الحلم بالنسبة لي كان عمال بيبعد، وكنت قاعد في البيت مش شايف أي شعاع نور، وقتها كلمت أهلي وعرفتهم إني بفكر أرجع مصر، أبويا والوكيل بتاعي ساعدوني إني أبقى في ألمانيا".

وأكمل: "مكنتش واخد فرصتي، ولحظة كبيرة في حياتي إني قررت أقعد في ألمانيا وأكمل مشواري وحسيت إني مفيش حاجة هتقف قدامي وهاعرف أتعامل مع أي حاجة وأنا قاعدلك يا دنيا مهما كانت الظروف، كان عقدي خلص ومعنديش دخل، بس قلت هاشتغل على نفسي وهاعمل كل اللى في قدرتي علشان أوصل لحلمي، قلت لازم اقنع المدرب إني لازم ألعب وهاتحدى نفسي وألتزم أكتر في التمرين".

بداية النجاح لعمر مرموش

ولفت: "اشتغلت على نفسي انتظارا للفرصة حتى مع عدم قناعة المدرب بيا، وفي أوقات كان المدرب يقول لي مش هتاخد جزمة الماتشات هتاخد جزمة الجري بس، الموضوع كان صعب، وقبل جائحة كورونا المنافسين بتوعي اتصابوا وفي أول ماتش أحرزت 3 أهداف وإجمالي 9 أهداف في 12 ماتش وأثبت نفسي، أحرجت المدرب إني لو عايز تغيرني مش هينفع، بعدها دخلت كورونا".

وواصل: "فترة كورونا جت لصالحي وكنت بتدرب في البيت، والفريق الأول لما بدأ يبص للناشئين كنت أحسن واحد لما الكرة والماتشات، وأبهرت المدرب في التمرين ثم المشاركة في أول مباراة ليا في البوندسليجا ومن وقتها وأنا بقى ليا اسم وابتدت الحكاية".

انزعاج والدة عمر مرموش وخوفها على مستقبله

قال عمر مرموش: "والدي كان تكنولوجي شغال في المصرية للاتصالات وأمي كانت شغالة في مدرسة".

وأضاف: "طول الوقت كان عندي مشكلة بسبب تزامن مواعيد التدريب مع دراستي، وده كان سبب انزعاج أمي لأنها كانت عايزاني أبقى حاجة كبيرة علميا، بس أخويا وأختي كانوا سند ليا وبيحموني في البيت وداعم ليا في ارتباطي بالكرة ورؤيتهم إني هبقى حاجة كبيرة في الكرة".

حال عمر مرموش في الطفولة داخل منزله

وتابع مرموش:"لما كنت باكسر حاجة في البيت بالكرة كان أخويا يروح لأمي ويعتذر لها ويقولها معلش ميقصدش، وكان هو الكوتش بتاعي أو مدربي في البيت وكان بيربط لي رباط الجزمة، وأختي كانت مسئولة عن التغذية ورعايتي، بصراحة أسرتي وقفت جنبي في كل المواقف".

رغبة والد عمر مرموش

ولفت: "بابا كان عايزنا نبقى متفوقين بس الأهم بالنسبة له إننا مبسوطين، بس كان بيقول لي روح المدرسة ومتروحش التمرين، بس لما كبرت فهمت أهمية إني أكون ملتزم في الدراسة لأنه عايز يأمني في حياتي المستقبلية، وأنا صغير بقى كنت بزعل إنه مش عايزني أروح التمرين بس لما كبرت فهمت وجهة نظره وحرصه على مستقبلي".

بكاء عمر مرموش في السويد خلال فترة معايشة

وأشار: "احتراف الكرة كان في دماغي من وأنا صغير، وقلت هتعب في الأول ولما أروح نادي كبير في مصر هبقى نجم كبير وقتها بس ممكن أطلع وأتعب على نفسي سنتين في أوروبا ولما أوصل للحلم هبقى أكبر بكتير لو بقيت في مصر، لما كان عمري 14 سنة جالي فترة معايشة في السويد فرقة درجة ثانية وسافرت لوحدي وخضت التجربة وقعدت في المطار بأوضة الأطفال وشايف المطعم وهاموت من الجوع فقعدت ساعة لحد لما حد جه خدني من المطار ولما وصلت هناك ودخلت الأوضة وقفلت على نفسي الأوضة قعدت أعيط وأقول فين أهلى وإيه اللي جابني، وقتها فكرت إن الاحتراف مش سهل، كلمت بابا وقلت له رجعني تاني، فقال لي لما تنزل التمرين هتبقى أحسن واستنى شوية، وفعلا لقيت طريقة التمرين أحسن وقلت لنفسي هو ده اللي أنا عايزه علشان أوصل لحلمي، الأجواء والتدريب وكل حاجة في السويد كانت مختلفة".

تجربة عمر مرموش في السويد

وأكمل: "تجربة السويد عرفتني الاحتراف هيبقى صعب إزاي، تركت أصحابي وأهلي وروحت بلد غريبة ومعرفش اللغة ومش عارف هاكل إزاي، وجيت أغسل لبسي لقيته كش وبقى صغير عليا، كانت تجربة اتعلمت منها، بس أنا كنت واضح مع نفسي إن عندي حلم بتاعي عايز أحققه وأشتغل عليه، ولازم أتعب وأشتغل على نفسي علشان أحقق اللي فكرت فيه وحلمت به".



الطقس البارد في السويد

وأردف: "الجو في السويد كان صعب جدا وما كنتش باشوف الشمس خالص، أنا رايح مش عارف الدنيا هناك عاملة إيه".

تعلم عمر مرموش الألمانية

ولفت: "اللاعيبة كانوا ألمان وأنا مكنتش باعرف أتكلم ألماني، كنت بعرف إنجليزي، فقعدت سنتين أتعلم ألماني، لأني مش هينفع المدرب يتكلم إنجليزي واللعيبة كلها بتتكلم ألماني".



وقال عمر مرموش، انتقلت لمرحلة الناشئين من خلال أكاديمية أرسنال، وطلعت اتدربت مع الفريق الأول وأنا في الناشئين ولعبت ماتشين تحت قيادة كارتيرون، والموسم اللي بعد كده كنت مع أحمد حسام ميدو".

فترة عمر مرموش مع وادي دجلة

وأضاف مرموش خلال حواره الخاص مع الفنانة إسعاد يونس: "فترة وادي دجلة لها الفضل فيما وصلت إليه الآن، ودي أكتر فترة أنا بحبها، والمكان بتاع دجلة أنا مرتبط به وقريب إلى قلبي".

مداعبة كرة القدم

ولفت: "من عمر عامين كنت بحب الكرة وأبحث عنها وأداعبها ومكنتش لسه بعرف أتكلم، وبالتالي، كان واضحا للأسرة أن الكرة لها أهمية في حياتي وإني مرتبط بها، ولما كبرت ما بين 5 و7 سنوات أهلي لقوني مميز في الكرة وإني موهوب، ولما كبرت الكرة بقت أهم حاجة في حياتي خاصة عند عمر 13 سنة".

وأشار: "وأنا صغير جربت كرة اليد وكرة السلة والسباحة بس مفيش حاجة شدتني غير كرة القدم، وطول ما الكرة معايا أنا مبسوط وكنت بكسر حاجات كتير في البيت وأخويا كان بيدافع عني".



ولفت: "ليا أخ أكبر مني بـ7 سنين وأختي أكبر مني بـ10 سنين، وكنت الولد الشقي وأكسر النجفة بالكرة، ولكن إخواتي كانوا بيدافعوا عني علشان كانوا مدركين لحبي لها، وكان أبويا وأمي بيهددوني بسبب تكسير البيت والزجاج بتقطيع الكرة".

وتابع: "من وأنا صغير كان هدفي أبقى لاعب كرة، وكنت بروح المدرسة وبعد المدرسة فيه تمرين ثم العودة إلى البيت والنوم مبكرا وده ساعدني أكون مركز في حياتي، باتمني طول حياتي من وأنا صغير أبقى حاجة في الكرة".



لا أخشى الجماهير وهذا ما يميز استاد نادي آينتراخت فرانكفورت

وأكد نجم منتخب مصر ونادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، عدم رهبته من الجماهير داخل الاستاد، مشيرا إلى أنه تعود على مثل تلك الأمور.

وتحدث عمر مرموش: “أنا هنا في ألمانيا منذ 7 سنوات لكن قضيت في فرانكفورت سنة ونصف تقريبا”.

وخلال حديثه مع إسعاد يونس سألته عن ما يفعله في ظل برودة الجو في ألمانيا، أجاب أنه يرتدي ملابس ثقيلة، لترد عليه: تناول السحلب والمغات وقرفة باللبن".

وواصل: “استاد النادي يقام فيه الحفلات وهذا ما يفرق بينه وبين الاستاد العادي، لأنه يمتلك عدة تقنيات تجعله قادرا على استقبال الحفلات ومثل تلك الأمور".

وأكمل: "لكن نحن كفريق نستخدم الكاميرات من فوق لكي نصور الملعب والمنافسين لدراستهم قبل كل لقاء".

بموت نفسي لما بلعب لمنتخب مصر وشاركت في مباراة وأنا حرارتي 40

عبر عمر مرموش عن شعوره عند ارتداء قميص منتخب مصر قائلا:" لما بلعب لمنتخب مصر بموت نفسي.

وواصل:" عندما نلعب جميعا لمنتخب مصر يصبح هدفنا واحدا وهو تمثيل الفراعنة بشكل جيد ووضع اسم بلادنا في مكان عالٍ.

وأضاف:" لعبت مباراة مع منتخب مصر وأنا مريض وكانت حرارتي 40 درجة.

عايز أبقى نفسي مش عايز أكون محمد صلاح التاني



تحدث مرموش ، عن أول لقاء جمعه بـ محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي خلال تواجده الأول رفقة المنتخب المصري.

وقال مرموش: في المرة الأولى للانضمام لمنتخب مصر تواصل معي صلاح، وتحدث معي عن ضرورة تطوير الجزء العقلي ونصحني كثيرا، قلت لنفسي " وذي أي شاب في العالم ده حاجة مش هتفيدني؟" لكن بعد ذلك فهمت ضرورة الأمر.

وأضاف “استمع إلى خبرات صلاح والقصص التي مر بها لانه أفضل لاعب في تاريخ مصر، لكن أريد عمل قصة لنفسي، عايز أبقي عمر مرموش مش عايز أبقى صلاح التاني.

عمر مرموش يكشف سر تألقه في الموسم الجاري

وقال عمر مرموش خلال حواره مع إسعاد يونس على قناة "dmc":"أخي بالنسبة لي هو المثل الأعلى، وهو حاجة كبيرة جدًا عندي، وساعدني كثيرًا، وهو كان لاعب جامد وسريع وقوي ولكن لم يفكر أن يكون لاعبا، واختار كارير آخر".

وأضاف:" فريق آينتراخت فرانكفورت صار أفضل في الموسم الحالي وماشي بشكل كويس وغيرنا أسلوب لعبنا عن الموسم الماضي.

وقال:" الموسم الماضي أيضا قدمت اداء جيدا وحققت ارقاما مميزة".

واشار الى أن سر تألقه في الموسم الحالي هو أنه عمل على عقليته

وواصل:" أنا مسؤول عن تشغيل الأغاني والموسيقي في الفريق، بشغل أغنية آه يا قلبي للفنان حكيم، وأغاني شعبي أخرى"

عمر مرموش: لا أحب الخسارة وأنا في الملعب شخص تاني

عمر مرموش مع إسعاد يونس، قال عمر مرموش أنه لا يحب أن يخسر أبدًا حتى لو كان في “البلايستيشن”.

وتابع: "انا خارج الملعب شخص لطيف وطيب ولكن عندما انزل الملعب بتحول لشخص تاني تمامًا".

وأضاف: “أحب أن العب البلايستيشن بالفريق الذي انتمي إليه كي ألعب بشخصيتي”.

وواصل: “نحن في آينتراخت فرانكفورت عائلة واحدة ونخرج جميعا مع بعض في الإجازات”.

واضاف: “لم اتوقع في يوم من الأيام ان يكون ماريو جوتزه الذي حقق كأس العالم مع منتخب ألمانيا عام 2014”.

مسيرة مرموش مع الأندية

لعب مرموش فر وادي دجلة (2016-2017) حيث بدأ مسيرته الاحترافية في النادي المصري ثم انضم فولفسبورج ب (2017-2020): انتقل إلى الفريق الألماني ولعب في الفريق البديل بعدها تم تصعيده إلى فولفسبورج الأول ولعب معه خلال الفترة من (2020-2023).



وانتقل مرموش إلى سانت باولي (2021): انتقل على سبيل الإعارة وشتوتجارت (2021-2022): انتقل على سبيل الإعارة أيضا بعدها لعب في صفوف آينتراخت فرانكفورت (2023-حتى الآن).

المسيرة الدولية لعمر مرموش

بدأ مرموش مشواره مع منتخب مصر تحت 20 سنة عام 2017 وانضم للمنتخب الأول في عام 2021 تحت قيادة كارلوس كيروش.



احصائيات اللاعب حتى الآن

- عدد المباريات مع الأندية: 174 مباراة.

- عدد الأهداف مع الأندية: 51 هدفًا.

- عدد المباريات مع المنتخب: 18 مباراة.

- عدد الأهداف مع المنتخب: 4 أهداف.

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