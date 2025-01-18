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رياضة

البايرن يستعيد نجمه بعد غياب شهرين عن الملاعب

بايرن ميونخ، فيتو
بايرن ميونخ، فيتو

عاد الدولي البرتغالي جواو بالينيا لاعب وسط بايرن ميونيخ إلى التدريبات بشكل جزئي مساء أمس الجمعة.
وغاب بالينيا عن الفريق البافاري منذ نوفمبر بسبب إصابة تعرض لها في العضلات المقربة اليمنى مع منتخب بلاده، وفق ما أعلنه النادي.

وذكر البايرن: في بيانه: "تقترب عودة بالينيا، لقد تعرض الدولي البرتغالي لإصابة في العضلات المقربة (اليمنى) في منتصف نوفمبر خلال التوقف الدولي وغاب منذ ذلك الحين".

وتابع: "تمكن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا من المشاركة بشكل جزئي في الحصة التدريبية الأخيرة للفريق قبل مواجهة فولفسبورج في ميونيخ السبت".

وبعد التحاقه ببايرن في الصيف الماضي، نجح لاعب الوسط الدفاعي في فرض نفسه في التشكيل الأساسي لمدربه البلجيكي فنسان كومباني إلى جانب يوزوا كيميتش بعد منافسة مع ألكسندر بافلوفيتش وليون جوريتسكا.

وخاض اللاعب 13 مباراة منذ وصوله إلى بايرن في صيف 2024، قادما من فولهام بصفقة تقدر بـ 52.5 مليون دولار.

ويتصدر الفريق البافاري الدوري بفارق 4 نقاط عن حامل اللقب باير ليفركوزن.

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