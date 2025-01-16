نجم بايرن ميونخ يقترب من ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب الكندي ألفونسو ديفيز، الظهير الأيسر لبايرن ميونخ، من الانتقال لصفوف ريال مدريد.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد أصبح أقرب مما كان متوقعا للحصول على الضوء الأخضر من ديفيز.

ورغم استمرار المفاوضات بين بايرن ميونيخ واللاعب، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حول تجديد العقد الذي ينتهي الصيف المقبل، وهو ما زاد من تفاؤل النادي الإسباني.



يذكر أن ريال مدريد توصل إلى اتفاق مبدئي مع ديفيز منذ نحو عام، وما يعزز هذا التفاؤل هو أن وكيل اللاعب، نضال حوسة، أعطى التعليمات للمحامين لصياغة العقود بناء على ما تم الاتفاق عليه.

وأشار التقرير، إلى أن النادي الملكي لن يغير عرضه الحالي، رغم أن بايرن ميونخ بذل جهودا كبيرة للاقتراب من مطالب ديفيز، حيث يضعه عرضه الأخير كثاني أعلى راتب في الفريق بعد هاري كين.

ورغم ذلك، يثق ريال مدريد في أن رغبة ديفيز في اللعب للنادي الإسباني ستكون العامل الحاسم لصالحه.



وأنهى بايرن ميونخ الدور الأول لبطولة الدوري الألماني متصدرا قمة الترتيب برصيد 42 نقطة بفارق 4 نقاط عن بايرن ليفركوزن حامل اللقب.

ترتيب الدوري الألماني بعد نهاية الدور الأول

1- بايرن ميونخ 42 نقطة

2- بايرن ليفركوزن 38 نقطة

3- آينتراخت فرانكفورت 33 نقطة

4- لايبزيج 30 نقطة

5- شتوتجارت 29 نقطة

6- ماينز 28 نقطة

7- فولفسبورج 27 نقطة

8- فرايبورج 27 نقطة

9- فيردر بريمن 26 نقطة

10- بوروسيا دورتموند 25 نقطة

11- بوروسيا مونشنجلادباخ 24 نقطة

12- أوجسبورج 19 نقطة

13- يونيون برلين 17 نقطة

14- سانت باولي 14 نقطة

15- هايدنهايم 14 نقطة

16- هوفنهايم 14 نقطة

17- هولشتاين كيل 11 نقطة

18- بوخوم 9 نقاط



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