الخميس 16 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نجم بايرن ميونخ يقترب من ريال مدريد

ريال مدريد
ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب الكندي ألفونسو ديفيز، الظهير الأيسر لبايرن ميونخ، من الانتقال لصفوف ريال مدريد.  

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد أصبح أقرب مما كان متوقعا للحصول على الضوء الأخضر من ديفيز.

ورغم استمرار المفاوضات بين بايرن ميونيخ واللاعب، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حول تجديد العقد الذي ينتهي الصيف المقبل، وهو ما زاد من تفاؤل النادي الإسباني.


يذكر أن ريال مدريد توصل إلى اتفاق مبدئي مع ديفيز منذ نحو عام، وما يعزز هذا التفاؤل هو أن وكيل اللاعب، نضال حوسة، أعطى التعليمات للمحامين لصياغة العقود بناء على ما تم الاتفاق عليه.

وأشار التقرير، إلى أن النادي الملكي لن يغير عرضه الحالي، رغم أن بايرن ميونخ بذل جهودا كبيرة للاقتراب من مطالب ديفيز، حيث يضعه عرضه الأخير كثاني أعلى راتب في الفريق بعد هاري كين.

ورغم ذلك، يثق ريال مدريد في أن رغبة ديفيز في اللعب للنادي الإسباني ستكون العامل الحاسم لصالحه.
 

وأنهى بايرن ميونخ الدور الأول لبطولة الدوري الألماني متصدرا قمة الترتيب برصيد 42 نقطة بفارق 4 نقاط عن بايرن ليفركوزن حامل اللقب.

 

ترتيب الدوري الألماني بعد نهاية الدور الأول 

1- بايرن ميونخ 42 نقطة 
2- بايرن ليفركوزن 38 نقطة 
3- آينتراخت فرانكفورت 33 نقطة 
4- لايبزيج 30 نقطة 
5- شتوتجارت 29 نقطة 
6- ماينز  28 نقطة 
7- فولفسبورج 27 نقطة 
8- فرايبورج 27 نقطة 
9- فيردر بريمن 26 نقطة 
10- بوروسيا دورتموند 25 نقطة 
11- بوروسيا مونشنجلادباخ 24 نقطة 
12- أوجسبورج 19 نقطة 
13- يونيون برلين 17 نقطة 
14- سانت باولي 14 نقطة 
15- هايدنهايم 14 نقطة 
16- هوفنهايم 14 نقطة 
17- هولشتاين كيل 11 نقطة 
18- بوخوم 9 نقاط 
 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكندي الفونسو ديفيز ريال مدريد بايرن ميونخ ديفيز ألفونسو ديفيز

مواد متعلقة

ريال مدريد يهدد صفقة آرسنال المنتظرة من الليجا

بايرن ميونخ يحسم صفقة مميزة من الدوري الألماني

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سيلتا فيجو في كأس ملك إسبانيا

بايرن ميونخ يكتسح هوفنهايم بخماسية نظيفة
ads

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة اليوم

انقطاع المياه عن 5 مناطق في القاهرة غدًا

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 16 يناير 2025

تقارير: محمد صلاح يقود الهلال السعودي في كأس العالم للأندية

ماذا قدم عبد الحميد بسيوني مع طلائع الجيش في 20 شهرًا؟ (إنفوجراف)

تطور هستيري في حرب السدود بالسودان، الخبراء يحذرون من ضرب «مروي» وتأثيره على مصر

موقف محمد صلاح، إيزاك يشعل ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

قرار جمهوري بشأن اتفاق منحة المساعدة لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع بنك إعادة الإعمار

منوعات

المزيد

تلسكوب جيمس ويب يكتشف مئات المجرات الغامضة

التفاصيل الكاملة لقضية دريك ضد يونيفرسال ميوزيك

ليوناردو دي كابريو يتبرع بمليون دولار لدعم صندوق إغاثة حرائق الغابات

العراق يسعى لاستعادة أرشيفه اليهودي من أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

كم يبلغ سعر الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلية؟

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء 15-1-2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 15-1-2025

المزيد

انفوجراف

ماذا قدم عبد الحميد بسيوني مع طلائع الجيش في 20 شهرًا؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل التغيير يأتي من الله أم البشر؟ علي جمعة يجيب

ما هى البشرى التي جاءت للنبي إبراهيم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

«وقد بلغني الكبر»، الشعراوي يوضح أدب النبي زكريا في الحديث مع الله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية