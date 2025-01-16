بايرن ميونخ في الصدارة، ترتيب الدوري الألماني بعد نهاية الدور الأول

ترتيب الدوري الألماني، أنهى بايرن ميونخ الدور الأول لبطولة الدوري الألماني متصدرا قمة الترتيب برصيد 42 نقطة بفارق 4 نقاط عن باير ليفركوزن حامل اللقب.

ترتيب الدوري الألماني بعد نهاية الدور الأول

1- بايرن ميونخ 42 نقطة

2- باير ليفركوزن 38 نقطة

3- آينتراخت فرانكفورت 33 نقطة

4- لايبزيج 30 نقطة

5- شتوتجارت 29 نقطة

6- ماينز 28 نقطة

7- فولفسبورج 27 نقطة

8- فرايبورج 27 نقطة

9- فيردر بريمن 26 نقطة

10- بوروسيا دورتموند 25 نقطة

11- بوروسيا مونشنجلادباخ 24 نقطة

12- أوجسبورج 19 نقطة

13- يونيون برلين 17 نقطة

14- سانت باولي 14 نقطة

15- هايدنهايم 14 نقطة

16- هوفنهايم 14 نقطة

17- هولشتاين كيل 11 نقطة

18- بوخوم 9 نقاط



جدول ترتيب الدوري الألماني

وعلى صعيد آخر اقترب عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني ومنتخب مصر من حسم انتقاله إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

مرموش إلى مانشستر سيتي



وبحسب شبكة سكاي سبورتس سيجري مانشستر سيتي مزيدًا من المحادثات مع آينتراخت فرانكفورت اليوم بشأن صفقة عمر مرموش.

وتابعت، أن الناديين لم يتوصلا لاتفاق بشأن الشروط المالية، ويشترط آينتراخت فرانكفورت الحصول على 67 مليون إسترليني (80 مليون يورو) لبيع مرموش.

مرموش تمكن من قيادة آينتراخت فرانكفورت للفوز على فرايبورج بهدفين لهدف ليصل إلى الهدف رقم 15 هذا الموسم في الدوري الألماني.

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