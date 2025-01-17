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رياضة

فرانكفورت يعلن غياب مرموش عن مباراة بوروسيا دورتموند لهذا السبب

مرموش
مرموش

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني غياب النجم المصري عمر مرموش عن مواجهة بوروسيا دورتموند في إطار منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

وقال بيان نادي آينتراخت فرانكفورت: “آينتراخت فرانكفورت يجري حاليًا محادثات مع نادٍ آخر بشأن انتقال عمر مرموش. لذلك، فإن اللاعب ليس جزءًا من الفريق اليوم”.

ويأتي غياب عمر مرموش عن قائمة فريقه آينتراخت فرانكفورت، بسبب اقترابه من الانضمام إلى صفوف فريق  مانشستر سيتي الإنجليزي.

أصبح عمر مرموش نجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأفادت صحيفة “بيلد” الألمانية، بأن النجم المصري عمر مرموش، البالغ من العمر 25 عامًا، لن يشارك في مباراة فريقه آينتراخت فرانكفورت أمام بوروسيا دورتموند هذا المساء، حيث أصبح انتقاله إلى مانشستر سيتي على وشك الاكتمال.

وكانت الأنباء قد انتشرت منذ أكثر من أسبوع عن رغبة بطل الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي، بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، في ضم مرموش إلى صفوفه، والآن يبدو أن الصفقة باتت قريبة جدًا من الحسم، حيث يسعى اللاعب لتحقيق حلمه باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب الصحيفة، فإن المفاوضات بين آينتراخت فرانكفورت ومانشستر سيتي كانت مكثفة خلال الأيام الماضية. وعلى الرغم من أن الاتفاق النهائي لم يُبرم حتى مساء الخميس، فإن الصفقة أصبحت في مراحلها الأخيرة.

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