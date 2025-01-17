السبت 18 يناير 2025
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ثقافة وفنون

أيمن بهجت قمر: أنا بتنفس أبويا وبحب تاريخي مع عمرو دياب (فيديو)

أيمن بهجت قمر، فيتو
أيمن بهجت قمر، فيتو

قال الشاعر والسيناريست  أيمن بهجت قمر ، إنه مرتبط بوالده الراحل بهجت قمر ارتباطًا كبيرًا، متابعًا: أنا بتنفس بهجت قمر وبحس إني بكمل له حاجات وأبويا كان مصاحبني يديني شغل وياخد رأيي فيه. 

وأضاف أيمن بهجت قمر خلال حلقته مع إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة والتي من المقرر عرضها يوم الأحد المقبل: “أنا اللي احتواني سيد حجاب وبحب تاريخي مع عمرو دياب وبختار الصعب، كأني بكتب دراما”. 

برنامج صاحبة السعادة

يذكر أنه تم تخصيص حلقة الإثنين المقبل 20 يناير من برنامج "صاحبة السعادة" عن محافظة المنيا عروس الصعيد، ويستضيف البرنامج كل من ماجدة سيف إبراهيم (صاحبة معمل سارة للجبن البرشاوي)، وناردين بطرس فنيار (صاحبة جروب منتجات برشاوية) وماهر مكرم المنياوي فنان شعبي وهاني مكرم المنياوي فنان شعبي وصابر أبو الليل عازف ربابة ورضا مكرم عازف إيقاع.

كما تستضيف إسعاد يونس خلال الحلقة الشيف شيماء شكل وعاطف عدلي مرزوق المدير العام لشركة الراعي ورامز عدلي مرزوق المدير التجاري لشركة الراعي وكذلك خليل عبد السند مالك أراضي زراعية ومدير شركة أولاد عبد السند للاستيراد والتصدير.

يذاع صاحبة السعادة يومي الأحد والإثنين من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساء.

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