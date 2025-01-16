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ثقافة وفنون

أيمن بهجت قمر ونجليه في ضيافة "صاحبة السعادة" الأحد المقبل

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

تستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" الذي تقدمه على قناة "dmc"، الشاعر الغنائي والسيناريست أيمن بهجت قمر وابنيه بهجت وأدهم وذلك في حلقة يوم الأحد المقبل.

 

 

حلقة الإثنين

 

وفي حلقة يوم الإثنين 20 يناير، يخصص برنامج "صاحبة السعادة" الحلقة عن محافظة المنيا عروس الصعيد، ويستضيف البرنامج كل من ماجدة سيف إبراهيم (صاحبة معمل سارة للجبنه البرشاوي"، وناردين بطرس فنيار (صاحبة جروب منتجات برشاوية) وماهر مكرم المنياوي فنان شعبي وهاني مكرم المنياوي فنان شعبي وصابر أبو الليل عازف ربابة ورضا مكرم عازف إيقاع.

 

كما تستضيف إسعاد يونس خلال الحلقة الشيف شيماء شكل وعاطف عدلي مرزوق المدير العام لشركة الراعي ورامز عدلي مرزوق المدير التجاري لشركة الراعي وكذلك خليل عبد السند مالك أراضي زراعية ومدير شركة أولاد عبد السند للاستيراد والتصدير. 

 

يذاع صاحبة السعادة يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساء.

 

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إسعاد يونس برنامج صاحبة السعادة أيمن بهجت قمر

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