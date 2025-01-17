93 ألفا و240 طالبا بالشهادة الإعدادية يستعدون لأداء الامتحانات في 418 لجنة بالغربية غدا

صرح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ الغربية، أن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2025 أصبحت جاهزة تمامًا، حيث تم تخصيص 418 لجنة للشهادة الإعدادية العامة لاستقبال 93,240 طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى 35 لجنة للشهادة الإعدادية المهنية التي ستستقبل 4,586 طالبًا وطالبة.

الالتزام التام بالضوابط والتعليمات

وأكد وكيل تعليم الغربية أهمية الالتزام التام بالضوابط والتعليمات المنظمة للامتحانات، مشددًا على أن المسؤولية تقع بالكامل على عاتق رؤساء اللجان لضمان سير الامتحانات بشكل صحيح، بدءًا من استلام أوراق الامتحان وحتى انتهاء اليوم. كما وجه بضرورة استلام رؤساء اللجان لمقار اللجان قبل يومين من بدء الامتحانات، للتأكد من جاهزية كافة التجهيزات والموارد.

تعزيز الشفافية والنظام

وشدد وكيل تعليم الغربية على منع استخدام الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، كما أكد على غلق أبواب اللجان عند بدء الامتحانات ومنع دخول أو خروج أي شخص خلالها. وأشار إلى ضرورة تشكيل لجنة كنترول داخل كل لجنة رئيسية لتسليم واستلام أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة.

توفير بيئة آمنة للطلاب

وأوضح "وكيل تعليم الغربية" أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان سير الامتحانات بانتظام وتوفير بيئة آمنة للطلاب، مما يضمن تكافؤ الفرص بينهم في ظل ظروف مناسبة لأداء الامتحانات.

توفير كل سبل الدعم

وفي ختام تصريحه، تمنى وكيل تعليم الغربية التوفيق لجميع الطلاب في امتحاناتهم، مؤكدًا على حرص المديرية في توفير كل سبل الدعم والراحة لضمان نجاح العملية الامتحانية وتفوق الطلاب.

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