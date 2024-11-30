أعراض وأسباب المغص الكلوي، ومتى يعد حالة طبية طارئة؟

المغص الكلوي هو ألم يحدث بسبب وجود حصوة في المسالك البولية، ويشمل المسالك البولية الكلى والحالبين والمثانة والإحليل، وقد تشمل العلاجات الأدوية والإجراءات الجراحية.

يمكن أن تتكون الحصوات في أي مكان في المسالك البولية، ويمكن أن تختلف بشكل كبير في الحجم، وتحدث معظم الحصوات بسبب تراكم المعادن أو المواد الأخرى، مثل حمض البوليك، والتي تلتصق ببعضها البعض في البول وتشكل كتلة صلبة، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

هناك العديد من خيارات العلاج لحصوات المسالك البولية، ومع ذلك نظرًا لأن العديد من الحصوات تمر دون جراحة، فإن إدارة المغص الكلوي غالبًا ما تكون الشاغل الأساسي أثناء العلاج

أعراض المغص الكلوي

تختلف أعراض المغص الكلوي اعتمادًا على حجم الحصوة وموقعها في المسالك البولية، وتسبب بعض الحصوات الصغيرة مغصًا كلويًا خفيفًا، ويمكن للشخص أن يمررها في البول دون الكثير من الانزعاج.

ويمكن أن تسبب الحصوات الأكبر حجمًا ألمًا شديدًا، خاصةً إذا علقت وسدت أي ممرات صغيرة في المسالك البولية، وتشمل المناطق المعرضة للإصابة الحالبين، وهما الأنبوبان اللذان يمر من خلالهما البول بين الكلى والمثانة.

العرض الأكثر شيوعًا للمغص الكلوي هو الألم في الجانب المصاب من الجسم بين الأضلاع السفلية والورك، ويميل هذا الألم إلى الانتشار إلى أسفل البطن والفخذ.

يأتي الألم عادةً على شكل موجات تستمر كل منها لمدة 20 إلى 60 دقيقة قبل أن تهدأ.

المغص الكلوي هو مجرد أحد الأعراض التي يمكن أن تسببها حصوات البول، وتشمل الأعراض الأخرى التي تحدث عادةً إلى جانب المغص الكلوي ما يلي:

ألم أو صعوبة في التبول

دم في البول، مما قد يجعله يبدو ورديًا أو أحمر أو بنيًا

بول له رائحة غير عادية

غثيان

قيء

جزيئات صغيرة في البول

الشعور بالحاجة الملحة المستمرة للتبول

بول عكر

التبول أكثر أو أقل من المعتاد

قد تحدث أعراض عدوى المسالك البولية ذات الصلة لدى بعض الأشخاص، وتشمل هذه الحمى والقشعريرة والعرق البارد، ويجب على أي شخص يعاني من أي من هذه الأعراض التحدث إلى الطبيب.

يجب على أي شخص يعاني من الأعراض التالية إلى جانب المغص الكلوي الاتصال بخدمات الطوارئ الطبية أو الذهاب إلى غرفة الطوارئ على الفور:

عدم القدرة على التبول تمامًا

القيء الذي لا يمكن السيطرة عليه

حمى أعلى من 101 درجة فهرنهايت

أسباب المغص الكلوي

يحدث المغص الكلوي بسبب انغراس حصوة في المسالك البولية، وهو ما يحدث عادةً في الحالب، هنا، تمدد الحصوة المنطقة المحيطة بالأنسجة أثناء محاولتها المرور، وهو ما قد يكون مؤلمًا.

بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي تدفق البول المقيد إلى الالتهاب وزيادة الضغط، وقد يتشنج الحالب أيضًا، مما يسبب الألم.

يمكن أن تتكون حصوة الكلى من عدة مواد كيميائية ومعادن مختلفة، وتتكون الحصوات نتيجة لعدة عوامل خطر مختلفة، بما في ذلك:

الكالسيوم الزائد في البول

أمراض الجهاز الهضمي، مثل مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي

النقرس، الذي يحدث بسبب زيادة حمض البوليك

بعض الأدوية

البيلة السيستينية، حيث تتكون الحصوات من حمض أميني يسمى السيستين

السمنة

جراحات الجهاز الهضمي، مثل مجازة المعدة

الجفاف

تاريخ عائلي للإصابة بحصوات المسالك البولية

العلاج المغص الكلوي والأنواع

غالبًا ما يستخدم الأطباء فحوصات الدم للتحقق من ارتفاع مستويات المواد المكونة للحصوات في جسم الشخص، ويمكن أن يساعد اختبار التصوير في تحديد أي حصوات كبيرة في المسالك البولية، مثل الأشعة السينية العادية أو التصوير المقطعي المحوسب أو الموجات فوق الصوتية.

وغالبًا ما يعتمد العلاج الطبي على نوع الحصوات، وهناك عدة أنواع مختلفة من الحصوات، بما في ذلك:

حصوات الكالسيوم: هذه هي أكثر أنواع الحصوات شيوعًا وتتكون من أكسالات الكالسيوم.

حصوات حمض البوليك: تتطور هذه الحصوات عندما يتركز حمض البوليك في البول.

حصوات السيستين: حصوات السيستين نادرة وتحدث بسبب بيلة السيستين.

حصوات ستروفيت: يمكن للبكتيريا الموجودة في المسالك البولية أن تسبب حصوات ستروفيت، على الرغم من أنها أقل شيوعًا أيضًا.

ويمكن للأشخاص أن يمروا بمعظم الحصوات الصغيرة في البول، ويوصي الأطباء عادتًا بالترطيب، وقد يصفون أدوية مسكنة للألم لمساعدة الشخص على التعامل مع الألم، ويراقبون الشخص حتى تمر الحصوة.

وقد يشمل العلاج أيضًا أدوية تساعد في تخفيف الأعراض أو تقليل تراكم الحصوات، وقد تشمل هذه العلاجات:

المضادات الحيوية

عوامل القلوية

الكورتيكوستيرويدات

حاصرات قنوات الكالسيوم

حاصرات ألفا-1 الانتقائية

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