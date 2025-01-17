بالأسماء، إصابة 13 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص ببورسعيد

أصيب 13 شخصًا بجروح وكسور متفاوتة، في حادث انقلاب ميكروباص، على طريق بورسعيد المطرية.

وتم نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى السلام والزهور ببورسعيد لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين في حادث انقلاب الميكروباص



واستقبل مستشفى السلام، 7 مصابين، وهم:

محمد أشرف جزر.

آية أشرف جزر.

سمر حسن الشرقاوي.

عبد الرحمن محمد.

أحمد كامل عطا.

قصير الحسيني محمد.

منة هاني فتحي



فيما استقبل مستشفى الزهور، 6 مصابين، وهم:

هدى أحمد صدقي.

ياسر سيد أحمد.

مسعد علي ناجي.

محمد محمود السيد.

أحمد أحمد فهمي.

محمد فهمي المصري.



وتلقت مديرية الأمن بمحافظة بورسعيد بلاغًا بانقلاب ميكروباص رقم 9155 ط ع ه، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، حيث تم تشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب الواقعة، كما تم تحرير المحضر الخاص بالحادث، وتباشر جهات التحقيق الإجراءات اللازمة للكشف عن الملابسات.

تم رفع حالة الطوارئ في المستشفيات، وتوفير الرعاية الطبية العاجلة للمصابين، وسط متابعة مستمرة من الجهات المعنية.

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