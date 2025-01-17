الجمعة 17 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بالأسماء، إصابة 13 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص ببورسعيد

انقلاب ميكروباص،
انقلاب ميكروباص، فيتو

أصيب 13 شخصًا بجروح وكسور متفاوتة، في حادث انقلاب ميكروباص، على طريق بورسعيد المطرية.

 وتم نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى السلام والزهور ببورسعيد لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين في حادث انقلاب الميكروباص 


واستقبل مستشفى السلام، 7 مصابين، وهم:

محمد أشرف جزر.
آية أشرف جزر.
سمر حسن الشرقاوي.
عبد الرحمن محمد.
أحمد كامل عطا.
قصير الحسيني محمد.
منة هاني فتحي


فيما استقبل مستشفى الزهور، 6 مصابين، وهم:
هدى أحمد صدقي.
ياسر سيد أحمد.
مسعد علي ناجي.
محمد محمود السيد.
أحمد أحمد فهمي.
محمد فهمي المصري.
 

وتلقت مديرية الأمن بمحافظة بورسعيد بلاغًا بانقلاب ميكروباص رقم 9155 ط ع ه، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، حيث تم تشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب الواقعة، كما تم تحرير المحضر الخاص بالحادث، وتباشر جهات التحقيق الإجراءات اللازمة للكشف عن الملابسات.

تم رفع حالة الطوارئ في المستشفيات، وتوفير الرعاية الطبية العاجلة للمصابين، وسط متابعة مستمرة من الجهات المعنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث انقلاب ميكروباص طريق بورسعيد بورسعيد

مواد متعلقة

إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الصحراوي الغربي بالفيوم
ads

الأكثر قراءة

في غياب مرموش، التشكيل الرسمي لمباراة آينتراخت فرانكفورت ضد بروسيا دورتموند

المراجعة النهائية، نماذج استرشادية شاملة في اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الشهادة الإعدادية

لغة أجنبية وهندسة، انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة غدا وإرشادات مهمة للطلاب

الزمالك يعلن إصابة عبد الله السعيد

تفحم 3 سيارات نقل سقط عليهم سلك كهربائي ضغط عالٍ بالدقهلية (صور)

بمشاركة تاو وعبد القادر، قطر يخسر كأس السوبر القطري الإماراتي أمام النصر بخماسية

الحبس عامين وغرامة 100ألف جنيه عقوبة الغش بامتحانات"الإعدادية"

أسعار الفراخ تواصل الارتفاع اليوم الجمعة 17 يناير 2025 (آخر تحديث)

منوعات

المزيد

ماكرون يحتسي القهوة ويتناول الفطائر بشوارع الجميزة في لبنان (فيديو)

الملكة رانيا تلتقي ميلانيا ترامب في فلوريدا(صور)

سمكة ذات شفاه ضخمة تثير الجدل في تايلاند، ما القصة ؟

الهند تنجح في تنفيذ "التحام فضائي" لقمرين صناعيين

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية الجمعة

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

أسعار الأرز في السوق اليوم الجمعة 17 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع فاركو.. الزمالك ومودرن سبورت.. عودة دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مَن هم المعذرون من الأعراب؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

تفسير حلم الشجار مع الخال في المنام وعلاقته بالتوتر في العمل والأسرة

هل الزلازل والحرائق انتقام وعقاب من الله؟، مفتي الجمهورية يحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية