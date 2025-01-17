شهيدان ومصابون في غارة إسرائيلية استهدفت حي التفاح شرق مدينة غزة

استشهد فلسطينيان، بينما أصيب آخرون، جراء غارة إسرائيلية استهدفت حي التفاخ شرق مدينة غزة، وذلك حسبما أفادت قناة الجزيرة الإخبارية.

وقبل وقت سابق، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عزمها منع الاحتفالات بإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين مقابل الإفراج عن رهائن في قطاع غزة في إطار اتفاق الهدنة مع حركة حماس، واتخذت خطوات لمنع أي مظاهر عامة للفرح في إسرائيل بحسب وكالة "فرانس برس".

الاحتلال يمنع مظاهر الفرح بإطلاق معتقلين فلسطينيين

وقالت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية في بيان، إنها تستعد للإفراج عن معتقلين فلسطينيين بموجب بنود اتفاق وقف النار الذي وافقت عليه الحكومة الأمنية الإسرائيلية الجمعة".

وأشار البيان إلى أن المعتقلين الذين سيُفرَج عنهم في المرحلة الأولى من عملية التبادل التي ستستمر 42 يوما بدءا من الأحد، سيُجمَعون معا في سجن "عوفر" في الضفة الغربية، وفي سجن "شيكما" في عسقلان جنوبي إسرائيل قبل إطلاق سراحهم.

وأصدر رئيس مصلحة السجون الجنرال كوبي يعقوبي تعليمات لمنع أي مظاهر عامة للاحتفال في عسقلان وغيرها من مناطق إسرائيل".

وتقضي التعليمات بأن ترافق السجناء المفرج عنهم من سجن "شيكما" وحدات خاصة وليس مركبات للصليب الأحمر، بحسب البيان.

وبعد الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة الأمنية، يجتمع مجلس الوزراء لإعطاء موافقته النهائية شبه المؤكدة على الاتفاق على الرغم من معارضة وزراء اليمين المتطرف.

وينص الاتفاق في مرحلة أولى تمتد ستة أسابيع، على الإفراج عن 33 رهينة محتجزين في قطاع غزة في مقابل مئات المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل.

وفي ختام اجتماع الحكومة الأمنية الجمعة، أدان وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف ايتمار بن غفير المعارض لهذا الاتفاق حقيقة أن بموجبه سيُطلق سراح فلسطينيين "محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة لقتلهم إسرائيليين".

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