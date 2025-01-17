الجمعة 17 يناير 2025
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خارج الحدود

أبرز المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال

مروان البرغوثي، فيتو
مروان البرغوثي، فيتو

وافقت دولة الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق سراح فلسطينيين معتقلين في سجونها مقابل إطلاق سراح أسرى تحتجزهم حماس منذ هجومها في السابع من أكتوبر 2023 بمقتضى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

لا يوجد اتفاق نهائي بشأن السجناء

ولا يوجد اتفاق نهائي بشأن السجناء الذين سيفرج عنهم مقابل الرهائن، ويرجع ذلك إلى أنه لم يتضح بعد عدد الرهائن الذين سيطلق سراحهم في نهاية المطاف أو عدد من لا يزال من الرهائن على قيد الحياة، بحسب "رويترز".

وتقول هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية وجمعية نادي الأسير الفلسطيني، إن هناك 10400 فلسطيني في سجون  الاحتلال الإسرائيلية وليس من بين هؤلاء من اعتقلوا في غزة في الأشهر الخمسة عشر الأخيرة من الصراع.

وفي ما يلي قائمة بأسماء بعض أبرز الشخصيات الفلسطينية المعتقلة في سجون الاحتلال  الإسرائيلي:

شخصيات من حماس


عبدالله البرغوثي

 

إبراهيم حامد

 

نائل البرغوثي

 

حسن سلامة

شخصيات من خارج حماس


مروان البرغوثي – فتح

 

أحمد سعدات - الجبهة الشعبية
 

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