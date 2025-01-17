الجمعة 17 يناير 2025
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خارج الحدود

وزير خارجية الاحتلال: لم نحقق أهداف الحرب على غزة ومسؤوليتنا ثقيلة

وزير الخارجية الإسرائيلي
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، فيتو

نقلت القناة الـ12 العبرية، عن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الخميس، قوله:طوال شهور لم نتمكن من إعادة مختطف واحد حي من قطاع غزة لذلك مسؤوليتنا ثقيلة كحكومة.

إسرائيل لم تحقق أهدافها في الحرب على غزة 

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي في حديثه للقناة ال12 العبرية:" رغم الضربات القوية التي تلقتها حماس فإننا لم نحقق أهداف الحرب بشأنها".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى تتضمن الإفراج عن ألفي أسير فلسطيني، بينهم مئات المحكومين بالسجن المؤبد.

المرحلة الأولى من صفقة الأسرى 

ونشرت وزارة القضاء الإسرائيلية قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم في الدفعة الأولى، والتي تضمنت أسماء 95 أسيرا.

وفي السياق ذاته، أكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الجمعة، مصادقة الحكومة المصغرة على اتفاق غزة.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن تل أبيب حصلت على ضمانات باستمرار الحرب في غزة إذا لم يتم تلبية المطالب الأمنية.

وأكدت حركة حماس، أمس الخميس، التزامها باتفاق وقف النار الذي أعلن عنه الوسطاء.

وزعم مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن حركة حماس تحاول خلق أزمة في اللحظات الأخيرة تمنع التوصل لتسوية.

نتنياهو يتهم حماس بمحاولة إجراء تعديلات على الاتفاق

 وفي وقت باكر من صباح الخميس، اتهم بنيامين نتنياهو، حركة "حماس" بمحاولة إجراء تعديلات على الاتفاق ضمن "محاولة أخيرة" للتنصل من شرط أساس تتمسك به إسرائيل حول الإفراج عن الأسرى الذين تزعم تل أبيب بأنهم "رموز للإرهاب".

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إسرائيل غزة حماس جدعون ساعر

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