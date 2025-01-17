الجمعة 17 يناير 2025
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خارج الحدود

الرئيس الفلسطيني يسلم مصر وقطر وأمريكا خطة اليوم التالي لوقف الحرب في غزة

الرئيس الفلسطيني،فيتو
الرئيس الفلسطيني،فيتو

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سلم وثيقة غير موقعة إلى الولايات المتحدة ومصر وقطر والاتحاد الأوروبي تتضمن تفاصيل خطته لإقامة إدارة مؤقتة في قطاع غزة تابعة للسلطة الفلسطينية.

عباس يسلم وثيقة لادارة غزة بعد الحرب

وأضافت القناة 12 أن عباس يصر على أن تتحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية إدارة المرحلة الانتقالية في غزة.

وأرسلت السلطة الفلسطينية، اليوم الجمعة، فريقا من كبار المسؤولين إلى مصر للانضمام إلى الترتيبات التي ستتم على معبر رفح، فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وثيقة الرئيس الفلسطيني المكونه من اربع صفحات

وتتناول وثيقة الرئيس الفلسطيني، المكونة من أربع صفحات، تفاصيل اقتراحه بتشكيل فريقي عمل في قطاع غزة - أحدهما برئاسة وزير التخطيط الفلسطيني، يتولى إعادة إعمار القطاع، والآخر برئاسة الوزير الفلسطيني، التنمية الاجتماعية، والتي تتولى رعاية السكان ونقل المساعدات الإنسانية.

وعقد الكابينت الإسرائيلي اجتماعا، للموافقة على اتفاق لإطلاق سراح عشرات الرهائن، المحتجزين لدى المسلحين في غزة ووقف الحرب المستمرة منذ 15 شهرا.

وإذا وافق مجلس الوزراء الأمني على الاتفاق، فسوف يتم إحالته إلى الحكومة للتوقيع النهائي عليه قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

 

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إسرائيل الاتحاد الاوروبي الرئيس الفلسطيني الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمريكا فلسطين قطاع غزة

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