الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

نقابة ممثلي الشاشة تدعم بليك ليفلي ضد زميلها جاستن بالدوني

بليك ليفلي، فيتو
بليك ليفلي، فيتو

بليك ليفلي، أعلنت نقابة ممثلي الشاشة في هوليوود (SAG-AFTRA)، عن دعمها للممثلة بليك ليفلي، بعد أن تقدمت بشكوى تحرش جنسي، ضد زميلها جاستن بالدوني، في بطولة فيلم "It Ends With Us".

واصدرت النقابة بيانا جاء فيه: "هذه مزاعم صادمة ومزعجة، يحق للموظفين إثارة قضايا مثيرة للقلق، أو تقديم شكاوى الانتقام للإبلاغ عن سوء السلوك، أو السلوك غير اللائق غير قانوني وخاطئ... نحن نشيد بشجاعة بليك ليفلي، في التحدث علنًا عن قضايا الانتقام، والتحرش، وطلبها تعيين منسق حميمي، لجميع المشاهد التي تحتوي على عُري، أو محتوى جنسي... هذه خطوة مهمة تساعد في ضمان مجموعة آمنة".

أول تعليق لـ بليك ليفلي بعد مقاضاتها جاستن بالدوني

أصدرت الممثلة بليك ليفلي، بيانًا، بعد الإعلان رسميا عن مقاضاتها لنجم فيلم It Ends With Us، جاستن بالدوني، بتهمة التحرش الجنسي ومحاولة التشهير.

وقالت ليفي في البيان: "آمل أن تساعد إجراءاتي القانونية، في كشف الستار عن هذه التكتيكات الانتقامية الشريرة، لإيذاء الأشخاص الذين يتحدثون عن سوء السلوك، وتساعد في حماية الآخرين الذين قد يتم استهدافهم".

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أولى خسائر جاستن بالدوني بعد تهم التحرش

 تعد تهمة التحرش الجنسي، من التهم القاتلة للممثلين في هوليوود، حيث دمرت العديد من مستقبل الممثلين والممثلات، ويبدو أن الممثل  جاستن بالدوني، سيحظى بتلك النهاية قريبا.

وأعلنت رسميا وكالة المواهب WME، التخلي رسميا عن تعاونها مع الممثل جاستن بالدوني، بعد الدعوى القضائية التي رفعتها بليك ليفلي ضده وتتهمه فيها بالتحرش الجنسي، زاعمة أنه خلق بيئة عمل مُعادية في خلال تصويرهما لفيلمهم الناجح "It Ends With Us"، قبل أن يشارك لاحقًا في حملة ضدها، لتشويه سمعتها.

 

 

 

تفاصيل اتهام بليك ليفي لـ جاستن بالدوني

وذكر موقع TMZ، تفاصيل اتهام بليك ليفلي، لجاستن، موضحا أن ليفلي اتهمت جاستن، بانه جعل بيئة العمل في موقع تصوير "It Ends With Us" سيئة للغاية، لدرجة أنه عقد  اجتماع حضره زوج ليفي الممثل الشهير رايان رينولدز مع آخرين، لمعالجة سلوك بالدوني.

أولى خسائر جاستن بالدوني بعد اتهام بليك ليفلي له بالتحرش

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