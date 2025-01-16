تقارير: محمد صلاح يقود الهلال السعودي في كأس العالم للأندية

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول أصبح قريبا من الانضمام إلى الهلال السعودي.

وبحسب ما أكدته صحيفة ريكورد البرتغالية، فإنه من المُنتظر أن يعلن الهلال عن التعاقد مع محمد صلاح في فترة الانتقالات الخاصة بكأس العالم للأندية 2025.

وتابعت الصحيفة، أن الهلال السعودي يريد أن يدخل البطولة بشكل قوي من خلال الانتدابات التي يقوم بها بضم لاعبين سوبر ستار وسيكون على رأسهم النجم المصري محمد صلاح.

وكانت تقارير سعودية كشفت أن صندوق الاستثمار السعودي، قرر أن يجعل محمد صلاح هو صاحب أعلى راتب في العالم بين نجوم كرة القدم، حيث من المقرر أن يحصل على راتب يفوق ما يحصل عليه كريستيانو رونالدو، قائد النصر، مما يعني الحصول على أكثر من 200 مليون يورو.

تركي آل الشيخ وصلاح

نشر تركي آل الشيخ، وزير هيئة الترفيه بالسعودية، صورة لمحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بتيشيرت الهلال السعودي.

ونشر تركي آل الشيخ الصورة عبر صفحته الرسمية عبر فيس بوك بارتداء محمد صلاح تيشيرت الهلال دون تعليق.

3 أسباب وراء تمسك الهلال ضم صلاح

ويتمسك الهلال السعودي بضم محمد صلاح من ليفربول لعدة أسباب نستعرضها في السطور التالية..

أولا: المشاركة في كأس العالم للأندية في الموسم المقبل ورغبة الهلال القوية في المنافسة وتحقيق اللقب خاصة في ظل التدعيمات والأسماء القوية التي يمتلكها الفريق

ثانيا: تعويض إخفاق صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي لم يستفيد منه النادي بسبب الإصابات وحصوله على مبالغ مالية ضخمة لذلك اتجه للتفاوض مع نجم بحجم محمد صلاح.

ثالثا: مواصلة استراتيجية ضم النجوم للترويج وتطوير الدوري السعودية التي بدأت منذ موسمين بضم كريستيانو رونالدو للنصر وبعدها تم التعاقد مع نجوم عالمية مثل كريم بنزيما وكانتي وساديو ماني وغيرهم.

كشفت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، في تقرير لها، أن النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول، وافق على الانتقال إلى صفوف الهلال السعودي لكرة القدم في الموسم المقبل.

وينتهي عقد محمد صلاح (32 عامًا) مع الفريق الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء عن مفاوضات إدارة ليفربول لإقناع النجم المصري بالتجديد.

وقالت صحيفة "ريليفو": إن محمد صلاح أبدى موافقته على اللعب مع نادي الهلال في الموسم المقبل وتمثيل الفريق في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة.

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