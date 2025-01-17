الجمعة 17 يناير 2025
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خارج الحدود

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة نير عام بغلاف غزة

صافرات الإنذار،فيتو
صافرات الإنذار،فيتو

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بأنّ صفارات الإنذار دوت في مستوطنة نير عام بغلاف غزة".

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة نير عام بغلاف غزة

وتوصلت حركة حماس وإسرائيل عبر الوسطاء إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يسمح بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في القطاع والإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، على أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ يوم الأحد 19 يناير.

خطوة تهدف لإنهاء الحرب في غزة

وبهذه الخطوة، تنتهي الحرب الإسرائيلية على غزة والتي استمرت 15 شهرا، وأودت بحياة أكثر من 46 ألفا من الفلسطينيين.

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