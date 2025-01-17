الجمعة 17 يناير 2025
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خارج الحدود

ترامب يبحث قضايا عدة في مقدمتها التجارة مع نظيره الصيني

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي المنتتخب دونالد ترامب، اليوم الجمعة:" أجريت اتصالا مع الرئيس الصيني بحثنا فيه قضايا عدة في مقدمتها التجارة".

اتصال هاتفي بين ترامب والرئيس الصيني 

وأضاف ترامب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الصيني، شي جين، اليوم الجمعة:" أتوقع أن نحل العديد من المشكلات مع الصين".

وفي المقابل قال  الرئيس الصيني، شي: نولي أهمية كبيرة لاتصالاتنا ونأمل في بداية إيجابية للعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن  الرئيس الصيني شي جين بينج، أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

ترامب وشي يجريان محادثة هاتفية

وقالت الوكالة الصينية في تقريرها إن  "شي جين أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم الجمعة".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قالت وزارة الخارجية الصينية إن نائب الرئيس هان تشنغ سيحضر حفل تنصيب ترامب.

حرب تجارية بين الصين وأمريكا 

وفي نوفمبر الماضي، قال الرئيس الصيني خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، إن الصين مستعدة للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

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