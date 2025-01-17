الجمعة 17 يناير 2025
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رياضة

أحمد الشناوي عن مواجهة دجوليبا: لا نقبل بخسارة أي نقاط على أرضنا

أحمد الشناوي، فيتو
أحمد الشناوي، فيتو

أكد أحمد الشناوي حارس مرمى فريق نادي بيراميدز، أنه رغم التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، إلا أن مباراة دجوليبا المالي تبقى مهمة، كونها تلعب في ملعبنا ونحن لن نقبل بخسارة أي نقاط على أرضنا، وبالتالي اللقاء يبقى مهما، ومن الضروري تحقيق الانتصار وإضافة ثلاث نقاط أخرى في رصيد الفريق.

تصريحات أحمد الشناوي

أوضح الشناوي أن بيراميدز كان يعاني من بعض الإصابات في الفترة الأخيرة ولكن الأمور أصبحت الآن أفضل بكثير، والمدير الفني ناجح في تدوير المجموعة وإشراك جميع اللاعبين للتعامل مع الغيابات والإصابات وغيرها من الأمور الطارئة، ونلعب أمام دجوليبا بنفس أسلوبنا المعهود وهو الفوز ولا بديل عنه.

وشدد الشناوي على أن الفريق لم يقدم المطلوب منه في النسخة الماضية من دوري الأبطال وخرج من دور المجموعات، وهو ما كان حافزا كبيرا لهم لتحقيق نتائج أفضل في النسخة الحالية والوصول لأبعد نقطة، والمنافسة على اللقب". 

واكمل" الآن تحقق الهدف الأول وصعدنا للدور التالي، وتنتظرنا مواجهات صعبة، سنعمل خلالها على مواصلة المشوار بكل قوة، موضحا أن بيراميدز يمتلك لاعبين لديهم الخبرات ولعبوا نهائيات كبيرة قاريا ومحليا، وبإمكانهم العمل معا على الفوز باللقب.

موعد مباراة بيراميدز ودجوليبا في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

 ويستضيف فريق بيراميدز نظيره دجوليبا المالي في التاسعة من مساء غد السبت، باستاد الدفاع الجوي في ختام مباريات دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا.

وتنقل مباراة بيراميدز ودجوليبا علي قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

يذكر أن بيراميدز تأهل بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من دوري الأبطال بعد الفوز على ساجرادا الأنجولي بهدف نظيف ليرفع رصيده إلى ١٠ نقاط.

 

حكام مباراة بيراميدز ودجوليبا في دوري أبطال إفريقيا

 ويدير مباراة بيراميدز ودجوليبا طاقم حكام من السودان، بقيادة الحكم محمود علي إسماعيل، ويعاونه محمد عبد الله الحكم المساعد الأول، وعمر حامد المساعد الثاني، وصبري فاضل الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، محمد أحمد سليمان من السودان، ويراقب أداء الحكام بشير حساني من تونس، وإبراهيم بيلاسين المنسق العام من الجزائر، والمنسق الإعلامي محمد السيسي من مصر، وهشام الأمين المنسق الأمني من السودان.

 

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ودجوليبا

أقيم اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس الاجتماع الفني الخاص بمباراة بيراميدز ودجوليبا المالي، في إطار مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتم الاتفاق على أن يرتدي بيراميدز الزي الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأصفر الكامل.

ويرتدي نادي دجوليبا اللون الأخضر الكامل، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأحمر كاملا.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، اللواء هشام زيد مدير المباريات، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، وأحمد سمير مدير التشغيل.

ترتيب مجموعة بيراميدز بعد التأهل لربع النهائي

بيراميدز  10 نقاط.

الترجي  7 نقاط.

ساجرادا  5 نقاط. 

دجوليبا 2 نقطة.

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