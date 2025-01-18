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اقتصاد

6 شركات تتصدر قائمة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة المتداولة بنهاية الأسبوع

بورصة النيل، فيتو
بورصة النيل، فيتو

تصدرت 6 شركات قائمة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة المتداولة من حيث قيم التداول - بدون الصفقات بنهاية الأسبوع.. وجاءت كالتالي: 

بريميوم هيلثكير جروب بقيمة تداول بلغت 25.5 مليون جنيه.

هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية بقيمة تداول بلغت 7.8 مليون جنيه. 

اراب للتنمية والاستثمار العقاري بقيمة تداول بلغت 7.6 مليون جنيه. 

فتنس برايم للاندية الصحية بقيمة تداول بلغت 3.2 مليون جنيه. 

الدولية للصناعات الطبية بقيمة تداول بلغت 3.2 مليون جنيه. 

الأولى للاستثمار والتنمية العقارية بقيمة تداول بلغت 2.7 مليون جنيه.

 

أداء البورصة بأخر جلسات الأسبوع 

 وارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات  الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2,196 تريليون جنيه، لتربح نحو 19 مليار جنيه. 

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.73%  عند مستوى 29605 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% عند مستوى 36784 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.77%  عند مستوى 13183 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.33%  عند مستوى 8229 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.14%  عند مستوى 11226 نقطة، وقفز  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.04%  عند مستوى 3104 نقاط.

 

تداولات جلسة أمس الأربعاء 

 ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات  الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 33 مليار جنيه عند مستوى 2.177 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 29389 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 36533 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 12930 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 8121 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 11199 نقطة، وقفز  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 3087 نقطة.

 

تعاملات منتصف الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي  من ختام  تعاملات الثلاثاء الماضي، جلسة منتصف الأسبوع وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 2.144 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

 وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 28967 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 35968 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 12745 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 8011 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 11036 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 3039 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين 

 وتراجعت   مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين الماضي، وخسر رأس المال السوقي 40 مليار جنيه عند مستوى 2.126 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

 وانخفض  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 28556 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 35474 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 12561 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 7996 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 11012 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 3007 نقاط. 

 

تعاملات جلسة بداية الأسبوع 

 وتراجعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الأحد الماضي أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 14 مليار جنيه عند مستوى 2.166 تريليون جنيه وجاءت المؤشرات كالتالي: 

مؤشر "إيجى إكس 30"

 وانخفض  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 29277 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 36323 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 12879 نقطة.

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 8153 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 11223 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3085 نقطة.

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