الجمعة 17 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري السعودي، الخليج يتقدم على العروبة بثنائية في الشوط الأول

الخليج
الخليج

 تقدم فريق الخليج، المحترف في صفوفه المصري محمد شريف، على نظيره فريق العروبة بهدفين مقابل لا شيء في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما اليوم الجمعة، على أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي

وتقدم الخليج بالهدف الأول عن طريق عبدالله السالم في الدقيقة 22، بينما أضاف مارتينيز الهدف الثاني بالدقيقة 32. 

التشكيل الرسمي لفريق الخليج ضد العروبة

ترتيب العروبة والخليج قبل المباراة في دوري روشن السعودي

 وقبل انطلاق المباراة، يحتل فريق الخليج المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، جمعها من 6 انتصارات، وتعادلين، و6 هزائم، بينما يتواجد فريق العروبة في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة، حققها من 4 انتصارات، وتعادل وحيد، و9 هزائم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد شريف دوري روشن السعودي دوري روشن الخليج العروبة

مواد متعلقة

الزمالك يسخر من هزيمة فريق جوميز 0/9 في الدوري السعودي أمام الهلال

سالم الدوسري يحقق رقما تاريخيا مع الهلال في الدوري السعودي

الدوري السعودي، أول تعليق من جوميز بعد خسارة الفتح بـ 9 أهداف أمام الهلال

بمشاركة محمد شريف، الرياض يتعادل مع الخليج 2/2 في الدوري السعودي
ads

الأكثر قراءة

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق بقرار صادم

وفاة الفنان فكري صادق، وهذا موعد ومكان تشييع الجنازة

الدوري السعودي، الخليج يتقدم على العروبة بثنائية في الشوط الأول

بعد رحيله عن الزمالك، وقف القيد يلاحق جوميز في السعودية

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 18 - 1 -2025

مقتل مزارع بسبب خلاف على موبايل في الغربية

الصور الأولى لحريق نشب داخل مخزن خردة بالبدرشين

شوقي غريب يعلن تشكيل غزل المحلة أمام منتخب الشباب

منوعات

المزيد

الملكة رانيا تلتقي ميلانيا ترامب في فلوريدا(صور)

سمكة ذات شفاه ضخمة تثير الجدل في تايلاند، ما القصة ؟

الهند تنجح في تنفيذ "التحام فضائي" لقمرين صناعيين

مقتل سائق وإصابة 12 سائحًا روسيًّا بحادث مروري في سريلانكا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية الجمعة

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

أسعار الأرز في السوق اليوم الجمعة 17 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

بعد وقف إطلاق النار.. كيف استعدت وزارة الصحة لعلاج الأشقاء في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى يؤفك، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 من سورة الذاريات

تفسير رؤية كتابة رسالة فى المنام وعلاقته بفرصة سفر قريبا

ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته وآله؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية