الخميس 16 يناير 2025
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الجيزة تطلق نماذج استرشادية شاملة لطلاب الشهادة الإعدادية في الرياضيات (صور)

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية
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 أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة إطلاق نماذج استرشادية شاملة لمادة الرياضيات.

وتهدف هذه النماذج، التي تم إعدادها بعناية من قبل فريق متخصص، إلى مساعدة الطلاب على فهم المنهج بشكل أفضل والاستعداد للامتحانات بثقة عالية، وتغطي النماذج جميع المفاهيم والمواضيع الهامة التي وردت في المنهج الدراسي.

وأكدت محافظة الجيزة أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم للطلاب، وتوفير بيئة تعليمية محفزة تساعدهم على تحقيق أفضل النتائج.

وتساعد هذه النماذج الطلاب على التعرف على شكل الأسئلة المتوقعة في الامتحانات النهائية، كما أنها تمكن الطلاب من تقييم مستواهم وتحديد نقاط القوة والضعف لديهم، وتساعد تلك النماذج على زيادة ثقة الطلاب بأنفسهم وقدراتهم على اجتياز الامتحانات بنجاح.

تهيب مديرية التربية والتعليم بالجيزة بجميع طلاب الشهادة الإعدادية بالاستفادة القصوى من هذه النماذج، والعمل بجد واجتهاد لتحقيق أفضل النتائج.

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