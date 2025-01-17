حملة أمنية تضبط 9 تجار مخدرات بحوزتهم حشيش وهيروين في دمياط

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، عدة حملات أمنية استهدفت حائزى ومتجرى المواد المخدرة بدائرة مركز كفر سعد.

وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 8 قضايا اتجار بالمواد المخدرة ضُبط خلالهم 9 متهمين، وبحوزتهم (أكثر من 16 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 12 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدرى "الهيروين، الهيدرو"، بندقية خرطوش، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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