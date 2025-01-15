الأربعاء 15 يناير 2025
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اقتصاد

غرفة القاهرة تبحث تعاونًا جديدًا مع البنوك لتطوير الخدمات الاقتصادية والإدارية

خلال اجتماع أمانة
خلال اجتماع أمانة صندوق غرفة القاهرة

عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري من خلال أمانة الصندوق اجتماعًا موسعًا مع عدد من البنوك لبحث تعاون جديد لدعم منتسبي الغرفة في كافة القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية والخدمية.

وترأس الاجتماع اللواء صلاح العبد أمين صندوق الغرفة في حضور محمد سامي الأمين المساعد لصندوق الغرفة.

<strong>خلال اجتماع أمانة صندوق غرفة القاهرة مع البنوك</strong>
خلال اجتماع أمانة صندوق غرفة القاهرة مع البنوك

منافسة كبيرة بين البنوك في القطاعين من أجل التعاون مع الغرفة

وشهد الاجتماع منافسة كبيرة بين البنوك في القطاعين "العام والخاص" من أجل التعاون مع غرفة القاهرة والوصول لأفضل عروض لودائعها لتحقيق أكبر فائدة ممكنة تعود بالإيجاب على خدمات منتسبي الغرفة.

<strong>خلال اجتماع أمانة صندوق غرفة القاهرة مع البنوك</strong>
خلال اجتماع أمانة صندوق غرفة القاهرة مع البنوك

توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها

وقال اللواء صلاح العبد أمين صندوق غرفة القاهرة إن أمانة صندوق الغرفة تكثف جهودها في هذا الشأن من أجل توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها وتنوعها وتطويرها طبقًا لمتطلبات العصر الحديث، خاصة في ظل التطورات العصرية على الصعيد العالمي في الشئون الاقتصادية والإدارية.

تبادل الاستفادة بين الغرفة والبنك 

 وأشاد محمد سامي بتنافس عدد كبير من البنوك  للحصول على التعاون مع الغرفة في ظل تبادل الاستفادة بين الغرفة والبنك الذي يتم الترسية للتعاون معه.

بحث عروض جديدة مع البنوك

وتقوم أمانة صندوق الغرفة بعقد هذا الاجتماع كل فترة لبحث عروض جديدة مع البنوك بمشاركة عدد كبير من ممثلي البنوك في القطاعين العام والخاص.

غرفة القاهرة تختار محمد سامي أمينا مساعدا للصندوق

يشار إلى أن مجلس ادارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري؛ اختار محمد سامي عضو مجلس ادارة الغرفة لمنصب أمين الصندوق المساعد خلفا لـ أشرف خضر.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة الذي عقد يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024.


وقال أيمن العشري إن هناك التفافا من الجميع حول المصلحة العامة ومصلحة منتسبي الغرفة في الانشطة المختلفة والتنسيق والتعاون والتناغم لتنفيذ خطة مجلس إدارة الغرفة التنموية في دعم المشروعات المختلفة طبقا لرؤية مصر 2030 بما يعود بالتنمية علي اقتصادنا القومي.

ووجه (العشري) الشكر  لكل أعضاء مجلس إدارة الغرفة وأعضاء ورؤساء الشعب التجارية ومنتسبي الغرفة في القطاعات المختلفة  علي جهودهم في دعم خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

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