العثور على نبيذ مقطر عمره أكثر من 3 آلاف عام في الصين

أفادت وكالة شينخوا الصينية للأنباء أن علماء الآثار عثروا في شرق الصين على نبيذ مقطر، تم تصنيعه قبل أكثر من 3000 عام.

العثور على نبيذ مقطر عمره أكثر من 3000 عام

وتشير الوكالة، إلى العلماء عثروا على هذا النبيذ خلال عمليات الحفر الجارية في أنقاض داكسينتشوانج في مدينة جينان (محافظة شانونج الشرقية)، في وعاء برونزي يعتقد العلماء أنه يعود إلى أواخر عهد أسرة شانج (1600 - 1046 قبل الميلاد). ويذكر أن العلماء عثروا على هذا الوعاء عام 2010، لكنهم لم يتمكنوا من فتحه خلال هذه السنوات بسبب الصدأ الشديد.

تاريخ إنتاج المشروبات الكحولية المقطرة في الصين

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية أن هذا السائل لا يحتوي على السكر والبروتين الموجودين عادة في النبيذ المنتج عن طريق التخمير دون تقطير. وبذلك تأكد العلماء أن السائل المكتشف هو نبيذ مقطر.

ويشير العثور على هذا النبيذ، إلى أن تاريخ إنتاج المشروبات الكحولية المقطرة في الصين ربما بدأ قبل 1000 عام مما كان يعتقد سابقا.

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