الثلاثاء 14 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

العثور على نبيذ مقطر عمره أكثر من 3 آلاف عام في الصين

العثور على نبيذ مقطر
العثور على نبيذ مقطر عمره أكثر من 3 آلاف عام في الصين، فيتو

أفادت وكالة شينخوا الصينية للأنباء أن علماء الآثار عثروا في شرق الصين على نبيذ مقطر، تم تصنيعه قبل أكثر من 3000 عام.

 

العثور على نبيذ مقطر عمره أكثر من 3000 عام

وتشير الوكالة، إلى العلماء عثروا على هذا النبيذ خلال عمليات الحفر الجارية في أنقاض داكسينتشوانج في مدينة جينان (محافظة شانونج الشرقية)، في وعاء برونزي يعتقد العلماء أنه يعود إلى أواخر عهد أسرة شانج (1600 - 1046 قبل الميلاد). ويذكر أن العلماء عثروا على هذا الوعاء عام 2010، لكنهم لم يتمكنوا من فتحه خلال هذه السنوات بسبب الصدأ الشديد.

 

تاريخ إنتاج المشروبات الكحولية المقطرة في الصين

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية أن هذا السائل لا يحتوي على السكر والبروتين الموجودين عادة في النبيذ المنتج عن طريق التخمير دون تقطير. وبذلك تأكد العلماء أن السائل المكتشف هو نبيذ مقطر.

ويشير العثور على هذا النبيذ، إلى أن تاريخ إنتاج المشروبات الكحولية المقطرة في الصين ربما بدأ قبل 1000 عام مما كان يعتقد سابقا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصين نبيذ مقطر داكسينتشوانج مدينة جينان عهد أسرة شانج التخمير المشروبات الكحولية المشروبات الكحولية المقطرة

مواد متعلقة

العثور على حجر كهرمان نادر عمره حوالي 50 مليون سنة في روسيا

عالم روسي: العثور على ثقب إكليلي كبير بالشمس

اكتشاف خمس مجرّات قزمة قريبة من الأرض

عالم روسي يدعو للحد من مدة الرحلات الفضائية لهذا السبب

ads

الأكثر قراءة

نقابة القراء لـ"المسلمانى": دع الخريطة كما هى ولا تحرم العالم من قوة مصرالناعمة

أزمة جديدة في الاهلي قبل مواجهة الجونة غدًا بالدوري

الأزمة بين كولر وإدارة الأهلي تتصاعد، والسويسري يهدد بالرحيل لهذا السبب

هل الزوجة التي تمنع نفسها عن زوجها تلعنها الملائكة؟ الافتاء تجيب(فيديو)

يهدد عرش الشرع، أحمد العودة قائد الجنوب يرفض تسليم السلاح والاندماج بالجيش

أبرزها "معاش بكرة"، معلومات عن وثائق المعاش التكميلي

بن علي هرب، تونس تمر بمنعطف خطر في الذكرى الـ 14 لانهيار النظام الأسبق

أقل من التوقعات، تفاصيل العرض الرسمي الأول من مانشستر سيتي لضم مرموش

منوعات

المزيد

العثور على نبيذ مقطر عمره أكثر من 3 آلاف عام في الصين

أحدث جرائم الذكاء الاصطناعي، تعرض فرنسية للاحتيال من منتحل شخصية براد بيت

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

ميلانيا ترامب تكشف تفاصيل مثيرة عن علاقتها بالرئيس الأمريكي المنتخب

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 14 يناير2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

فتح باب التسجيل في فعاليات ملتقيات قطاع ريادة الأعمال بمصر

الكيلو يبدأ من 350 جنيهًا، أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

ميل جيبسون يثير الجدل ومعهد الأورام يرد.. هل تساعد الأدوية المضادة للطفيليات في علاج السرطان ؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الزوجة التي تمنع نفسها عن زوجها تلعنها الملائكة؟ الافتاء تجيب(فيديو)

خالد الجندي: لو زوجتك أو زوجك شهد لك بالصلاح فأنت كذلك (فيديو)

تفسير حلم دخول السوق في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المعيشية

المزيد
الجريدة الرسمية