التحقيقات تكشف سبب سقوط طالبة من أعلى مدرسة بالبدرشين

كشفت التحقيقات ملابسات سقوط طالبة من أعلى مدرسة ثانوي صناعي في مدينة البدرشين جنوب الجيزة، حيث تبين أن الفتاة أصيبت بدوار نتيجة مرضها بالأنيميا، ما أسفر عن سقوطها وإصابتها بعدة إصابات طفيفة.

سقوط طالبة من علو بالبدرشين

وكان مأمور مركز البدرشين بمديرية أمن الجيزة قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بإصابة طالبة داخل المدرسة الثانوية الصناعية بنات.

التحريات الأولية كشفت سقوط الطالبة "ياسمين.أ." 16 سنة، مقيم قرية سقارة، إثر سقوطها من علو في ظروف غامضة، ونقلت إلى المستشفى للعلاج.

وبالفحص المبدئي أظهر إصابة الطالبة باشتباه كسر بالحوض والفقرات القطنية وجرح قطعي بالرأس وتحرر المحضر اللازم.

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