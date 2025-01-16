المشدد 15 سنة لعامل بتهمة القتل واستعراض القوة بالبدرشين

قضت محكمة جنوب الجيزة بمعاقبة "عامل" بالسجن المشدد 15 عامًا في واقعة اتهامه بقتل آخر واستعراض قوة تلويح بالعنف ضد آخرين في البدرشين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل سيد جبر رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عنتر عبد الوهاب وإبراهيم محمد أمين وسكرتارية أشرف صالح ورأفت عبد التواب.

تحقيقات النيابة في واقعة قتل واستعراض القوة بالبدرشين

وأفادت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 5359 لسنة 2022 جنایات مركز البدرشين والمُقيدة برقم 2155 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة، أن "ع.ر" وآخر، استعرضا القوة ولوحا بالعنف تجاه المجني عليهما "سماح سيد"، و"محمد رمضان"، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفوسهما والمساس بحريتهما بقصد ترويعهما وفرض السطوة عليهما وتعريض حياتهما للخطر حال إحرازهما سلاح ناري.

وأوضحت النيابة العامة أن المتهمان قتلا المجني عليه "محمد رمضان"، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه على إثر سبق خلاف بينهما وما أن ظفرا به حتى أطلق المتهم الأول صوبه عيار نارى بمسدس استقر بجسده قاصدين قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته.

واستمعت النيابة العامة لأقوال المجني عليها "سماح ر"، والتي أكدت بأنها حال تواجدها بمسكنها فوجئت بقدوم المتهمان وقام المتهم الأول بالإمساك بها وتهديدها بسلاح ناري "مسدس" وحال ذلك قام المتهم الثاني بالاعتداء ضربا على شقيقها المجني عليه المتوفى إلى رحمة مولاه وحال قيام الأخير بالدفاع عنها قام المتهم الأول بإطلاق عيار ناري استقر برأس المجني عليه فسقط أرضا.

وثبت بتقرير الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه ذات طبيعة نارية حيوية حديثة وقت الإصابة من سلاح ناري معمر بمقذوف مفرد تعذر تحديد عياره لعدم استقراره بالجثمان.

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