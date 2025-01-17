انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بقنا غدا

تستعد محافظة قنا لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية موزعين على ٩ إدارات غدا السبت أول أيام ماراثون الامتحانات.

تجهيز لجان الإعدادية بقنا

قال هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، إننا انتهينا استعداداتنا من لجان الشهادة الإعدادية لاستقبال الطلاب غد السبت 18 يناير لأداء امتحان مادة اللغة العربية في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والتنسيق مع الأجهزة المعنية بمديرية أمن قنا لتأمين اللجان بشكل كامل وبخاصة لجان قرى الخصومات الثأرية، والوحدات المحلية ومديرية الصحة لتوفير سبل التأمين والاشتراطات الصحية الواجبة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات وفق الضوابط المحددة قانونًا.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا وفي إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية مطلع الأسبوع المقبل.

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