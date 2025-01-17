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حوادث

التصريح بدفن جثة فني لقى مصرعه صعقا أثناء عمله

التصريح بدفن جثة،
التصريح بدفن جثة، فيتو

 أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة فني تشغيل في محطة مياه الشرب لقى مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء عمله.

مصرع فني تشغيل في محطة مياه الشرب

 تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا بوقوع حادث، ومصرع شاب في شركة المياه بمدينة حدائق أكتوبر، فور إخطار اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وجه بسرعة الانتقال لمسرح البلاغ وبيان ملابساته.

انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد نجيب رئيس مباحث حدائق أكتوبر إلى شركة المياه، وأشار الفحص والتحري بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إلى مصرع "بدر. س، 25 عاما، فني تشغيل بمحطة مياه الشرب، صعقا بالكهرباء.


 وأضافت التحريات بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، أنه أثناء قيام الفني برفع "سكينة الكهرباء" لإحدى المحولات المسئولة عن تشغيل طلمبات رفع المياه، أصيب بصاعق كهربائي أدى إلى وفاته في الحال، وتولت النيابة التحقيق.

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