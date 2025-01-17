خطوات التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون

التصالح في مخالفات البناء، أصبح قضية شائكة ومحل اهتمام ملايين المواطنين في مصر، خاصة مع توسع ظاهرة البناء العشوائي خلال العقود الماضية وفي إطار سعي الحكومة المصرية لتقنين هذه الأوضاع وتحقيق التوازن بين القانون واحتياجات المواطنين، تم إصدار القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته اللاحقة، كإطار تشريعي لتنظيم عملية التصالح.

ما هي مخالفات البناء ؟

مخالفات البناء هي الانتهاكات التي تُرتكب أثناء تشييد أو تعديل المباني، وتتضمن تجاوز القوانين واللوائح المنظمة للبناء والتخطيط العمراني. تشمل هذه المخالفات البناء دون ترخيص، التعدي على أراضٍ زراعية أو أملاك الدولة، عدم الالتزام بارتفاعات المباني المقررة، أو استخدام مواد غير مطابقة لمعايير السلامة. تُعد هذه المخالفات تهديدًا لسلامة الأفراد والبنية التحتية، ما دفع الحكومات إلى وضع قوانين صارمة للتصدي لها، مثل قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي يهدف إلى تقنين الأوضاع المخالفة بما يضمن تحقيق السلامة والتنمية العمرانية المستدامة.

ما هي شروط التصالح؟

التصالح يشمل العديد من المخالفات، باستثناء تلك التي تشكل خطرًا على الأرواح، أو المباني المقامة على أراضٍ زراعية أو أملاك الدولة دون تقنين، ويُشترط أن يكون المبنى المخالف سليمًا من الناحية الإنشائية، وأن لا يتجاوز الاشتراطات التخطيطية المعتمدة مثل الارتفاعات أو نسبة البناء إضافة إلى ذلك، لا يمكن التصالح على المخالفات التي تنتهك معايير السلامة أو تمثل اعتداءً على خطوط التنظيم أو المناطق ذات الأهمية الأثرية.

خطوات تقديم طلب التصالح

تقديم الطلب: يتوجه المواطن إلى الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة لتقديم طلب التصالح، مرفقًا بالمستندات المطلوبة. المستندات المطلوبة: تتضمن مستند إثبات الملكية، ونسخة من الرسومات الهندسية للمبنى (إن وجدت)، وصور فوتوغرافية تظهر حالة المبنى. فحص الطلب: تقوم لجنة فنية بفحص الطلب للتأكد من استيفاء الشروط القانونية. تحديد الغرامة: في حال الموافقة، يتم احتساب قيمة الغرامة بناءً على مساحة المخالفة ونوعها وموقع المبنى. تقسيط المبلغ: القانون يسمح بتقسيط الغرامة على أقساط سنوية ميسرة لتخفيف العبء المالي عن المواطنين.

فوائد التصالح

التصالح يهدف إلى استقرار أوضاع ملايين المباني المخالفة وتحسين التخطيط العمراني. كما يساهم في دعم موارد الدولة من خلال عائدات التصالح، والتي تُستخدم في تطوير البنية التحتية والخدمات العامة.

ورغم أهمية القانون، إلا أن هناك بعض العقبات، أبرزها ارتفاع رسوم التصالح، وصعوبة تطبيق الاشتراطات في بعض المناطق الريفية أو العشوائية. ومع ذلك، يمثل القانون فرصة للمواطنين لتقنين أوضاعهم وضمان حماية ممتلكاتهم من الإزالة أو التعرض للمساءلة القانونية.

التصالح ليس مجرد قانون، بل خطوة نحو بناء مجتمع عمراني أكثر استقرارًا وتنظيمًا.

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