سقوط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في المنيا

تمكن قطاع الامن العام ، من ضبط تشكيل عصابى بالمنيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية، وإعادة المسروقات.

ارتكبوا 22 جريمة.. سقوط تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية فى المنيا



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" - مُقيمين بالمنيا) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة وقص الضفيرة" متخذين من دائرة مركز شرطة سمالوط شرق والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (2 فرد محلى – عدد من الطلقات) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (22) واقعة سرقة، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.