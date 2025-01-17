الجمعة 17 يناير 2025
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حوادث

اعترافات صادمة لدجال الوايلي: جلب الحبيب بـ 5 آلاف جنيه وعدم الإنجاب بـ 10 آلاف

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أدلى دجال متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي باعترافات تفصيلية أمام نيابة الوايلي.

وقال المتهم: إنه كان يوهم النساء بقدرته على تزويجهم بالأشخاص اللاتي يرغبن فيهم تحت مسمى جلب الحبيب مقابل 5 آلاف جنيه.

وأضاف المتهم: أما السيدة التي تريد الإنجاب فكان يأخذ منها مبلغ 10 آلاف جنيه وروج لنفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المتهم إلى أنه كان يسوق لنفسه وقام بشراء شموع وبخور وعرائس وكتب طلاسم على أوراق وعرضهم على الفيس بوك كنوع من أعماله لاستقطاب ضحاياه.

وأوضح المتهم أنه بتلك الطريقة نجح في استقطاب عدد كبير من الزبائن وذاع صيته في المنطقة.

جلب الحبيب وتزويج الفتيات.. القبض على الشيخ سماحة دجال الوايلي للنصب على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال مزاولته أعمال الدجل والشعوذة وإيهامه ضحاياه بقدرته على العلاج الروحانى والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة  وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل –هاتفى محمول "بفحصهما فنيًا" تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة

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نيابة الوايلي الإدارة العامة لحماية الآداب الشرطة المتخصصة قسم شرطة الوايلي

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